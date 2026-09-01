Argentina prohibirá el ingreso de extranjeros por cinco años si incumplen esta norma.

La Ley 25.871, que regula la normativa migratoria en Argentina, establece una serie de condiciones que pueden prohibir o suspender el ingreso y la permanencia de extranjeros al país.

Incluso, en determinados casos, esta prohibición podrá superar el plazo de los 5 años, en los que la persona no podrá reingresar al territorio nacional.

¿Cuáles son los impedimentos para ingresar a Argentina?

El artículo 29 de la Ley 25.871 enumera distintas situaciones que funcionan como impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

Entre los principales casos contemplados por la normativa se encuentran:

Presentar documentación falsa o adulterada , ya sea nacional o extranjera, u ocultar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.

Tener vigente una prohibición de ingreso al país , hasta que la medida sea revocada o se cumpla el plazo establecido.

Tener condenas o antecedentes por determinados delitos, tanto en Argentina como en el exterior. La ley contempla delitos que tengan previstas penas privativas de la libertad de tres años o más y también determinados casos con penas menores.

Ser sorprendido en flagrancia por un delito de acción pública que pueda dar lugar a una suspensión del juicio a prueba o una medida alternativa.

Haber participado en genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, además de otros actos que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

Participar o haber participado en actividades terroristas o que promuevan la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, en los términos establecidos por la ley.

Haber sido condenado por facilitar con fines de lucro el ingreso , permanencia o egreso ilegal de extranjeros en Argentina, o haber participado en esas actividades.

Ingresar o intentar ingresar al país eludiendo los controles migratorios , o hacerlo por un lugar o en un horario que no se encuentre habilitado.

Desnaturalizar el motivo declarado para ingresar o permanecer en Argentina, cuando existan razones fundadas para considerar que la autorización migratoria fue obtenida para realizar actividades diferentes de las informadas.

Haber egresado de Argentina como consecuencia de una extradición otorgada definitivamente.

No cumplir con los requisitos de regularización migratoria exigidos por la Ley 25.871.

Controles migratorios en Argentina: nuevo impedimento que se sumó en 2026

La normativa migratoria también incorporó un nuevo supuesto durante 2026.

Controles migratorios en Argentina. IA Gemini

El inciso m) del artículo 29 contempla determinados casos de mensajes de odio o incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, además de actos de ultraje de símbolos patrios o la incitación a cometerlos.

Sin embargo, la propia norma establece una excepción importante: no quedan incluidos los casos de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

Este inciso fue incorporado por el Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial el 30 de julio de 2026.

Cuáles son las consecuencias para los extranjeros que rompen esta norma

El artículo 35 establece que la Dirección Nacional de Migraciones debe proceder al rechazo inmediato en frontera e impedir el ingreso al territorio nacional de los extranjeros comprendidos en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 29.

La ley dictamina:

“Aquellos rechazos motivados en los impedimentos establecidos por el artículo 29 llevan implícita la prohibición de reingreso al país por un término que en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) años”.

Esto significa que el plazo mínimo de prohibición de reingreso es de cinco años, aunque la normativa aclara que puede graduarse de acuerdo con la importancia de la causa que haya motivado el rechazo.

La medida no establece que cualquier extranjero que incumpla una norma reciba automáticamente una prohibición de ingreso durante cinco años, sino para quienes se encuentren dentro de las prohibiciones del art. 29.