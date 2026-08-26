El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que depositará hasta u$s 8.231 en las cuentas bancarias de las familias que presenten el Formulario 1040 y cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) para el año fiscal 2026. El monto representa el tope más alto del beneficio en los últimos años.

La cifra surge de los ajustes por inflación que el IRS publicó en el Revenue Procedure 2025-32 , en el marco de la ley conocida como One Big Beautiful Bill. Los nuevos valores regirán para las declaraciones que se presenten en 2027, correspondientes a los ingresos obtenidos durante 2026.

¿Cómo se accede a los 8.231 dólares con el Formulario 1040?

El monto de u$s 8.231 no es un pago fijo para cualquier familia: es el tope máximo del EITC y corresponde únicamente a los hogares con tres o más hijos que califican según las reglas del IRS. Para acceder a él, es obligatorio presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo EIC .

Además del formulario, el IRS exige tener ingreso del trabajo (por empleo o trabajo independiente), un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de presentación, y ser ciudadano o residente permanente durante todo el año fiscal.

Requisitos principales para calificar

Tener ingreso del trabajo, propio o por cuenta propia

Contar con número de Seguro Social válido

Ser ciudadano o residente permanente todo el año

No superar u$s 12.200 en ingresos por inversiones

Presentar el Formulario 1040 y el Anexo EIC

Para acceder al crédito es obligatorio presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo EIC. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué familias reciben el depósito en sus cuentas bancarias?

El monto que cada familia recibe varía según la cantidad de hijos que califican y el nivel de ingresos del hogar. Para 2026, el IRS estableció los siguientes máximos: u$s 8.231 con tres o más hijos, u$s 7.316 con dos hijos, u$s 4.427 con un hijo, y u$s 664 sin hijos.

Los límites de ingreso también cambian según la situación familiar. Un matrimonio con tres o más hijos deja de calificar al superar u$s 70.224 de ingreso bruto ajustado, mientras que un declarante soltero con la misma cantidad de hijos queda fuera del beneficio a partir de u$s 62.974.

Otros datos clave sobre el crédito

En algunos estados, el beneficio no termina en el monto federal. Más de 30 estados y el Distrito de Columbia ofrecen un EITC propio, que se suma al federal y equivale a un porcentaje de ese monto según la legislación local.

El IRS también advierte sobre un error frecuente: cuando dos personas declaran al mismo hijo como dependiente, el sistema detecta la duplicación y puede demorar o rechazar el crédito para ambas partes. Por eso, verificar quién reclama a cada menor es un paso clave antes de presentar la declaración.