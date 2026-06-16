Se despiden los peajes: confirmaron que ya no habrá que pagar en estas tres importantes autopistas del país. Foto:

Los conductores que utilizan habitualmente una de las principales rutas nacionales del país deberán prepararse para cambios importantes. La Dirección Nacional de Vialidad confirmó la incorporación de nuevas estaciones de peaje como parte del esquema de concesión que busca financiar obras de mejora, mantenimiento y modernización de la infraestructura vial.

La medida forma parte de un proyecto más amplio que incluye repavimentación, trabajos de seguridad y nuevas intervenciones sobre distintos tramos de la ruta.

Dónde estarán los nuevos peajes

Según informó Vialidad Nacional, la Ruta Nacional 3 contará con nuevas cabinas de peaje distribuidas a lo largo de su recorrido.

A la estación ya existente en Cañuelas se sumarán nuevas ubicaciones en:

Gorchs (kilómetro 145).

Azul (kilómetro 290).

Chillar (kilómetro 380).

Tres Arroyos (kilómetro 520).

Coronel Dorrego (kilómetro 626).

La confirmación fue realizada en el marco de un informe presentado ante el Concejo Deliberante de Azul.

Qué obras se harán en la Ruta 3

La nueva concesión contempla un plan de inversiones dividido en distintas etapas.

Durante el primer año, la empresa adjudicataria deberá ejecutar tareas destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad de la ruta, incluyendo:

Reparación de baches superficiales y profundos.

Sellado de grietas y fisuras.

Reposición de sectores deteriorados.

Mejoras en señalización horizontal y vertical.

Trabajos de iluminación.

Limpieza y mantenimiento de banquinas.

Además, el contrato prevé obras obligatorias de infraestructura, entre ellas la construcción de una pasarela peatonal a la altura del kilómetro 297,8.

Vialidad Nacional confirmó la ubicación de nuevas estaciones de peaje y un plan de obras que incluye repavimentación, mejoras de seguridad y mantenimiento.

Habrá repavimentación en cientos de kilómetros

Otro de los ejes centrales del proyecto será la rehabilitación integral de distintos sectores de la Ruta 3.

Para ello se prevé la colocación de miles de toneladas de concreto asfáltico durante los próximos años.

Las intervenciones alcanzarán especialmente el tramo comprendido entre los kilómetros 189 y 307, donde se realizarán trabajos progresivos de repavimentación y mejora de calzadas y banquinas.

Qué empresa quedó a cargo de la concesión

La licitación impulsada por el Gobierno nacional para el tramo que une Cañuelas con Bahía Blanca fue adjudicada a un consorcio integrado por las firmas:

Concret Nor.

Marcalba.

Pose.

Coarco.

El contrato tendrá una duración inicial de 12 años y funcionará bajo un esquema sin subsidios estatales ni pago de canon por parte del Estado.

Qué pasará con las tarifas

Desde Vialidad Nacional explicaron que el modelo de concesión busca que las inversiones se financien a través de los peajes.

Por ese motivo, el organismo advirtió que la incorporación de nuevas obras podría impactar directamente sobre el valor que pagan los usuarios.

Según señalaron, cualquier ampliación del plan de infraestructura deberá ser recuperada mediante la tarifa aplicada a los vehículos que circulan por la ruta.

Un proyecto que genera debate

La ubicación de las nuevas estaciones de peaje generó cuestionamientos en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Desde distintos ámbitos locales habían solicitado que una de las cabinas fuera instalada en otro punto del corredor vial. Sin embargo, la propuesta finalmente no fue incorporada al esquema aprobado por Vialidad Nacional.

Tampoco está contemplada en esta etapa la construcción de una autovía sobre el tramo involucrado, uno de los reclamos históricos de la región.