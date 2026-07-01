La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un inyectable antiarrugas tras detectar la circulación de unidades falsas.

La medida fue publicada mediante la Disposición 4002/2026, documento que clasifica el producto como de riesgo clase IV, el más alto de su clase.

El tratamiento antiarrugas prohibido por ANMAT por atentar contra la salud

El artículo afectado es rotulado como “NCTF 135 HA LINEDERM, Acide hyaluronique, LOT 2731905, vto. 2026-10″. Se trata de un inyectable utilizado para tratamientos estéticos antiarrugas utilizado en diversas estéticas.

La empresa OXA PHARMA S.A, titular en Argentina del producto original, denunció la presencia de unidades falsificadas en el mercado que no habían sido importadas ni fabricadas por ellos.

Producto prohibido por ANMAT.

De esta manera, ANMAT confirmó que se trataban de productos apócrifos al comparar las presentaciones. El producto original es fabricado en Francia, mientras que las unidades falsas consignaban elaboración en Corea.

En la misma línea, la empresa detalló que el lote 2731905 no fue traído al país ni elaborado por ellos, ya que utilizada un formato de codificación distinto.

Producto original habilitado por ANMAT.

Qué decisión tomó ANMAT sobre el lote falsificado

El organismo detalló que se trata de un producto médico de riesgo clase IV, la más alta en la categoría sanitaria. Al administrarse vía inyectable, ingresa de forma directa a los cuerpos de los pacientes.

Al desconocerse las condiciones de elaboración, contenido, origen y esterilidad de los envases, representa un potencial riesgo para la salud de los argentinos.

Pevio a dictar la prohibición, ANMAT emitió una alerta sanitaria en su página oficial y la Coordinación de Asuntos Judiciales presentó la correspondiente denuncia penal ante la justicia.

Luego, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto falsificado.