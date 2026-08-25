El pasaporte es un documento indispensable para viajar hacia el exterior, pero en Argentina su emisión no está garantizada en todos los casos.

El Decreto 261/2011, que establece el Reglamento para la Emisión de Pasaportes, determina una serie de situaciones en las que una persona puede quedar impedida de obtener el documento.

La normativa establece que, en principio, todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a obtener el pasaporte ordinario. Sin embargo, ese derecho queda condicionado cuando existen determinadas restricciones judiciales vinculadas con la libertad de movimiento, una causa penal o una prohibición expresa de viajar.

Quiénes no pueden sacar el pasaporte según la normativa

El reglamento actualizado contempla tres situaciones que pueden impedir la expedición del pasaporte.

La primera alcanza a quienes hayan sido condenados a penas o medidas de seguridad que impliquen la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos , mientras esas medidas no se hayan extinguido. La propia norma contempla una excepción: el pasaporte puede obtenerse si existe una autorización del órgano judicial argentino competente.

La segunda situación corresponde a quienes tengan una orden de captura librada por una autoridad judicial competente o se encuentren declarados en rebeldía dentro de un proceso penal. En estos casos, la reglamentación establece que no se encuentran habilitados para obtener el pasaporte ordinario para argentinos.

Cuando una autoridad judicial argentina haya prohibido la expedición del pasaporte o haya dispuesto una prohibición de salida del país respecto de la persona interesada.

Por lo tanto, antes de iniciar un viaje internacional, quienes se encuentren alcanzados por alguna de estas situaciones deberían verificar su situación judicial y las condiciones específicas que puedan afectar la emisión del pasaporte.

Qué pasa si una persona tiene una restricción judicial

Tener una causa judicial no implica automáticamente que una persona quede imposibilitada de obtener el pasaporte . La restricción depende de la existencia de una medida concreta dictada por la autoridad judicial competente, como una orden de captura, una declaración de rebeldía, una condena que limite la libertad de movimiento o una prohibición de salida del país.

En estos casos, la situación judicial puede impedir la emisión del documento hasta que la medida sea levantada o, cuando corresponda, exista una autorización expresa del juzgado interviniente.

El Decreto 261/2011 establece las condiciones que pueden bloquear la entrega del documento.

Qué hacer si te niegan el pasaporte y no estás alcanzado por el decreto

Si el trámite es rechazado pese a que la persona no cumple ninguna de las condiciones previstas por el Decreto 261/2011, es importante solicitar que se informe el motivo concreto de la negativa.

Contar con una explicación formal permite determinar si existe un error administrativo o alguna otra restricción que no haya sido informada.

En caso de considerar que el rechazo es injustificado, se puede realizar el reclamo ante el organismo correspondiente y presentar la documentación que acredite que no existe una medida judicial que impida la emisión del pasaporte.