Los organismos migratorios de México, Guatemala y El Salvador exigen que el pasaporte se presente en buen estado físico para autorizar el ingreso de viajeros extranjeros. Un documento roto, con páginas desprendidas o deteriorado puede derivar en el rechazo, incluso si la fecha de vencimiento sigue vigente.

El Instituto Nacional de Migración de México, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador son las autoridades que verifican el estado del documento en los puntos de entrada. El requisito no es una medida nueva: forma parte de los controles migratorios que cada país aplica de manera permanente.

¿Qué pasaporte no podrá ingresar a México, Guatemala y El Salvador?

Los tres países coinciden en un mismo criterio: el pasaporte debe permitir verificar la identidad del viajero sin dificultad. Si el documento tiene tachaduras, manchas, hojas rotas o daños en la página con la foto y los datos personales, el ingreso puede quedar denegado.

En México , el reglamento migratorio prohíbe de forma expresa trasladar a personas con un pasaporte cuyo daño impida la lectura mecánica o la identificación del titular. Guatemala y El Salvador aplican el mismo estándar de “buen estado” antes de autorizar el ingreso. Estas son las condiciones que suelen generar el rechazo:

Hojas rotas, sueltas o incompletas

Página de datos ilegible, manchada o dañada

Tachaduras, enmendaduras o alteraciones visibles

Deterioro que impida colocar el sello migratorio

Los tres países coinciden en un mismo criterio: el pasaporte debe permitir verificar la identidad del viajero sin dificultad. Shutterstock

¿Cómo afecta esta condición del pasaporte al ingreso del viajero?

Un pasaporte en mal estado puede provocar el rechazo del viajero en el control migratorio o, incluso antes, en el mostrador de la aerolínea. Las compañías aéreas revisan la documentación previo al embarque y pueden negar el check-in si detectan daños evidentes en el documento.