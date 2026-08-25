Para acceder a la renovación del pasaporte es necesario cumplir con determinados requisitos, independientemente de la ciudad o el estado en el que se resida. Por ello, existen quienes no pueden realizar este trámite y deben solicitar un nuevo pasaporte a través de otra gestión.

Mantener el pasaporte vigente es de vital importancia para quienes suelen viajar al exterior con frecuencia , particularmente si este ya no cumple con las condiciones que requiere el país de destino.

Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago prohíben renovar los pasaportes de todos estos ciudadanos: ¿Cuáles son los requisitos?

Según el Departamento de Estado, solo podrán acceder al trámite de renovación con el formulario DS-82 quienes cumplan con estas condiciones clave:

Pueda presentar su pasaporte más reciente.

El pasaporte no ha sido reportado como robado o perdido.

Su pasaporte fue emitido dentro de los últimos 15 años .

Su pasaporte fue emitido a una persona mayor de 16 años y tenía validez completa de 10 años.

Su pasaporte concuerda con sus datos personales actuales o cuenta con la documentación para respaldar el cambio.

El pasaporte no presenta un deterioro grave.

Quienes no puedan cumplir con estos requisitos, deberán solicitar un nuevo pasaporte a través del Formulario DS-11.

Según el Departamento de Estado, solo podrán acceder al trámite de renovación con el formulario DS-82 quienes cumplan con estas condiciones. Gemini

Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York suspenden los pasaportes de todos los ciudadanos: ¿Cuáles son las principales razones?

Cuando un pasaporte está vencido, es decir, excede los 10 años de validez, se deja de aceptar para viajes internacionales. No obstante, existen más razones por las que pueden suspender tu pasaporte de acuerdo a lo establecido por Departamento de Estado:

Orden federal de arresto.

Orden de un tribunal penal.

Libertad condicional.

Solicitud de extradición.

Deudas de manutención infantil.

Deudas tributarias federales.