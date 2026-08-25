Salió a la luz el día exacto de la llegada del papa León XIV a Córdoba y revelaron los detalles del evento

La esperada visita del papa León XIV a la Argentina empieza a definir sus aspectos centrales en la provincia de Córdoba.

En las últimas horas , las autoridades provinciales confirmaron los primeros detalles del operativo de seguridad, el lugar donde se llevará a cabo la misa central y la fecha estimativa en la que el Pontífice pisará suelo cordobés, en lo que se perfila como un acontecimiento histórico con proyección internacional.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, Córdoba se posicionará junto a Buenos Aires como uno de los ejes principales de la gira papal, lo que requerirá una articulación sin precedentes entre el gobierno provincial, las fuerzas federales y las autoridades eclesiásticas.

Tormentas de fe y preparativos masivos: cuándo llega el Pontífice

El cronograma del viaje papal avanza sobre plazos concretos definidos por la cúpula de la Iglesia local y el Ministerio de Seguridad de la provincia. La logística planificada prevé una visita de alta intensidad concentrada en una sola jornada, sin pernocte en el territorio provincial.

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El esquema proyectado anticipa que León XIV arribará durante las primeras horas de la mañana para cumplir con una ajustada agenda institucional y religiosa, y emprenderá el regreso esa misma tarde tras encabezar el acto central.

Las zonas bajo la lupa y los detalles confirmados en la provincia

A continuación, todos los detalles de la visita del Pontífice a la provincia, desde sus recorridos hasta las medidas que tomaría el Gobierno de Córdoba :

Predio de Fadea: el escenario para más de un millón de fieles

El evento central de la jornada será una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Las autoridades estiman una concurrencia base de 800.000 personas, con posibilidades de superar el millón de asistentes.

El predio posee un alto valor simbólico, ya que albergó la histórica misa oficiada por Juan Pablo II durante su visita de 1987.

Recorrido en papamóvil por el centro cordobés

Tras el oficio religioso, está previsto que el Pontífice se traslade en el papamóvil hacia el área céntrica de la capital.

El trayecto preliminar contempla paradas e itinerarios por las inmediaciones de la Iglesia Catedral y el Arzobispado para tomar contacto directo con los fieles, aunque el recorrido definitivo se terminará de ajustar en septiembre.

Fecha tentativa del arribo

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, señaló que la fecha que se maneja formalmente para la llegada del Papa es el martes 10 de noviembre , en concordancia con lo transmitido por Monseñor Rossi, aunque no se descarta el inicio de las actividades desde la jornada previa del lunes 9.

Evaluación de asueto administrativo y escolar

Ante la masiva movilización de feligreses locales y del resto del país, el gobernador Martín Llaryora evalúa declarar un asueto o feriado administrativo, laboral y escolar durante el día de la visita. La medida busca garantizar la fluidez en el tránsito y facilitar la logística del operativo de seguridad.

El panorama organizativo y la coordinación federal

En contraste con los eventos de rutina en la capital provincial, la dimensión de este acontecimiento exigirá un despliegue coordinado entre la Policía de Córdoba, Gendarmería y la Casa Militar.

Los equipos técnicos de Nación y Provincia continuarán ajustando los protocolos de logística y accesos durante las dos primeras semanas de septiembre.

El principal riesgo: colapso de accesos y margen operativo

Más allá del fervor religioso, la principal preocupación de los organizadores radica en el ingreso y egreso de los cientos de miles de vehículos que arribarán desde provincias vecinas.

El control de las rutas de acceso al predio de Fadea y la seguridad en el microcentro de la ciudad representan los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad, que buscarán evitar embotellamientos severos durante la jornada.