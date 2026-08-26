Argentina avanza con una de las obras aeroportuarias más ambiciosas de los últimos años . Se trata de la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta, una terminal estratégica para el turismo, el comercio y la conectividad del norte del país.

Los trabajos ya registran un 70% de avance general, mientras que la segunda etapa de la intervención alcanzó el 98% de ejecución, según informaron oficialmente durante una recorrida encabezada por el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

Cómo será la renovación del aeropuerto de Salta

La nueva infraestructura contempla importantes mejoras para los pasajeros y para la operación diaria de la terminal aérea.

Las obras son en diferentes sectores del aeropuerto. Gobierno de Salta

Entre las principales obras se destacan:

Construcción de un nuevo hall principal de pasajeros.

Renovación integral de los mostradores de check-in.

Ampliación del sector de embarque para vuelos domésticos.

Incorporación de nuevos locales comerciales.

Nuevas oficinas para organismos de control.

Edificios técnicos destinados al soporte operativo y logístico.

Según se informó, los nuevos espacios fueron diseñados para agilizar los procesos de embarque, reducir tiempos de espera y brindar una mejor experiencia a quienes transitan por la terminal.

La capacidad operativa crecerá un 65%

Uno de los datos más destacados del proyecto es el crecimiento que tendrá el aeropuerto una vez finalizadas las obras .

Los trabajos avanzan en las difernetes zonas de la terminal. Gobierno de Salta

La terminal pasará a contar con 18.400 metros cuadrados de superficie, incorporando 6.960 metros cuadrados nuevos, lo que permitirá aumentar en un 65% la capacidad operativa del aeropuerto.

La ampliación busca acompañar la demanda actual y futura de pasajeros, especialmente en una provincia que se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de Argentina.

La importancia estratégica de la obra

Durante la supervisión de los trabajos, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que se trata de una infraestructura fundamental para el desarrollo provincial y regional.

“Cuando hablamos del crecimiento de Salta, hablamos de obras como esta”, expresó el mandatario.

Además, destacó la magnitud de la intervención al señalar que se está llevando adelante una transformación integral del aeropuerto salteño.

“Estamos transformando por completo el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con la obra aeroportuaria más importante del país después de Ezeiza y Aeroparque”, sostuvo.

Un aeropuerto clave para el turismo y la economía del norte argentino

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes es una de las principales puertas de entrada al norte argentino y cumple un papel central en la conectividad de Salta con distintos destinos nacionales e internacionales.

La modernización permitirá mejorar la atención de pasajeros, incrementar la capacidad de operación para acompañar el crecimiento turístico de la provincia.

Con el avance de las obras, Salta se prepara para contar con un aeropuerto de primer nivel, capaz de recibir un mayor flujo de viajeros.