Después de años de espera, avanza el puente que cambiará la conexión con una de las ciudades más importantes del norte: el viaje se reducirá a la mitad

La construcción del nuevo puente sobre el Canal Troncal, en Tucumán, avanza a ritmo sostenido con la instalación de dos vigas estructurales que formarán parte del soporte principal de la obra.

Se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de la zona , con inversión provincial.

Una obra clave para el norte productivo

La obra se ejecuta por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la conducción del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, como parte de una gestión que continúa llevando infraestructura a distintos puntos de la provincia.

El nuevo puente tendrá impacto directo en una zona productora de soja, caña de azúcar y maíz. Va a permitir agilizar el traslado de las cosechas y mejorar el tránsito de los vecinos hacia la ruta provincial 327.

Después de años de espera, avanza el puente que cambiará la conexión con una de las ciudades más importantes del norte: el viaje se reducirá a la mitad. elconstructor

La estructura también va a brindar una conexión más segura y reducir los tiempos de traslado de los vehículos que circulan habitualmente por la zona, algo especialmente sensible durante la época de cosecha.

El ministro Nazur destacó que se trata de “una obra muy esperada por la comunidad” y remarcó que el objetivo es “mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad” a quienes circulan por esa zona productiva.

Cuándo estará lista la obra

De acuerdo con el avance previsto, se estima que el puente será inaugurado durante octubre. El objetivo es garantizar la conectividad de la zona de cara al verano.

Esa fecha resulta clave porque coincide con el inicio de la temporada de mayor actividad agrícola en la región, cuando el traslado de la producción se intensifica.

La construcción representa una mejora estratégica para la zona: va a permitir ahorrar tiempo en los traslados, facilitar el movimiento de la producción y contar con una conexión más segura.

De esta manera, se fortalece tanto la infraestructura vial como la actividad económica de una de las áreas productivas más activas de Tucumán, en una obra que los propios vecinos venían reclamando desde hace tiempo.