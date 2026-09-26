COTO presenta GlorIA, una asistente virtual que reúne recetas, promociones y productos en un mismo chat. Los usuarios pueden resolver consultas y agregar artículos al carrito de forma simple, para comprar más fácil y en menos tiempo.

GlorIA representa un avance significativo en la manera en que los usuarios interactúan con el ecommerce. A diferencia de un buscador tradicional, que requiere ingresar palabras clave de manera precisa, la asistente interpreta consultas en lenguaje natural. Esto significa que los usuarios pueden expresar sus necesidades de forma más libre, haciendo preguntas como “¿Qué puedo cocinar con pollo?” y recibiendo no solo las recetas, sino también una lista de los ingredientes necesarios que se pueden agregar al carrito de compras sin complicaciones.

Cómo GlorIA usa inteligencia artificial en el ecommerce

La implementación de GlorIA en COTO representa una evolución en la forma en que los usuarios realizan sus compras online. Al administrar sugerencias basadas en preferencias y compras previas, esta asistente puede ofrecer recomendaciones personalizadas, haciendo que la experiencia de compra sea más relevante y menos abrumadora. Por ejemplo, al consultar promociones, el usuario puede recibir ofertas específicas según su historial de compras o la ubicación de la sucursal más cercana.

El potencial de esta tecnología radica en su capacidad para resolver uno de los principales problemas que enfrentan los consumidores: la sobreabundancia de información y opciones. GlorIA actúa como una guía, ayudando a los usuarios a navegar en un mar de productos y promociones, lo que a su vez puede aumentar la satisfacción y fomentar la fidelidad hacia el ecommerce de COTO.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Herramientas de COTO que mejoran la experiencia de compra

Además de GlorIA, COTO incorpora otras herramientas tecnológicas que enriquecen aún más la experiencia del usuario. Por ejemplo, la calculadora de frigorías permite a los compradores calcular las necesidades de refrigeración para sus hogares, mientras que el comparador de televisores facilita la elección al ofrecer comparaciones directas entre diferentes modelos. Estas funcionalidades, junto con la asistencia de GlorIA, crean un ecosistema digital donde cada herramienta está destinada a optimizar la compra.

Así, los usuarios de COTO ya no se limitan a buscar productos por categorías o palabras clave. Con GlorIA, pueden recibir asistencia en tiempo real durante todo el proceso de compra, trascendiendo las barreras del ecommerce convencional. Este cambio no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también realza la confianza en plataformas digitales, abriendo un horizonte de posibilidades para otros retailers que deseen implementar tecnologías similares.