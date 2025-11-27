China ha marcado un hito histórico en la revolución del transporte ferroviario con el debut de los prototipos del CR450, un flamante tren bala diseñado para romper los límites de la velocidad sobre rieles. Con una velocidad de prueba que alcanzó los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este desarrollo tecnológico está listo para convertirse en el tren comercial más rápido del mundo, superando a cualquier otro sistema actual, incluso los icónicos trenes japoneses.

El CR450 representa un salto tecnológico masivo, superando al ya rápido CR400 Fuxing, que opera a 350 km/h. Presentados por el principal fabricante, CRRC Corporation Limited (CRRC), los nuevos modelos CR450AF y CR450BF cuentan con una configuración avanzada de ocho vagones (cuatro con motor y cuatro sin motor).

Además de ser más rápido, el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China ha precisado que el CR450 es más eficiente: su peso se redujo en un 10% y su resistencia operativa general disminuyó en un notable 22%.

Innovación y seguridad: así será el tren más veloz del mundo

La seguridad y la innovación son pilares del nuevo tren CR450. Los trenes están equipados con un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles.

La monitorización en tiempo real es clave, gracias a sus más de 4,000 sensores que vigilan sistemas esenciales como la carrocería, el control de tracción y la detección de incendios. El uso de un sistema de reconocimiento “más allá del horizonte” garantiza una reacción superior ante cualquier situación de emergencia.

El diseño del CR450 es radicalmente aerodinámico. Introduce un nuevo diseño de contención del boogie y un frente afilado de baja resistencia, minimizando el arrastre del aire a velocidades extremas. El compromiso con la experiencia del pasajero también es evidente: el tren integra técnicas avanzadas de reducción de ruido, logrando una disminución de 2 decibelios en el interior y un aumento del 4% en el espacio de servicio para los viajeros.

Este nuevo tren bala se posiciona cómodamente por delante de la competencia global. Mientras que el japonés Shinkansen y el alemán ICE 3 rondan los 320-330 km/h, y el predecesor chino CR400 llega a 350 km/h, el CR450 establecerá un nuevo estándar a 400 km/h. Este liderazgo en velocidad se suma a la infraestructura china, que ya cuenta con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo, con casi 47,000 kilómetros de vías.

Cuándo comenzará a funcionar el tren bala chino

El impacto de China en el transporte de alta velocidad ya se siente globalmente, con proyectos exitosos como el ferrocarril Yakarta-Bandung en Indonesia y la línea Belgrado-Novi Sad. El reconocimiento internacional de estos avances ha llevado a Beijing a ser la sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC en julio de 2025.

Se espera que el tren bala CR450 inicie su despliegue operacional completo en 2026. Este tren no es solo un vehículo más rápido, sino un símbolo del liderazgo de China en la ingeniería de transporte y un avance clave para la movilidad global del futuro.