Cómo viajar gratis en subte hasta fin de año en un solo paso

El transporte público en Buenos Aires no deja de aumentar y cualquier descuento se vuelve clave para el bolsillo. En este contexto, el Banco Ciudad lanzó una promoción que permite viajar gratis en el subte porteño hasta fin de año.

El beneficio se gestiona a través de Buepp, la billetera virtual de la entidad, y está disponible para quienes cumplan ciertos requisitos.

¿Cómo funciona el reintegro del 100 %?

El mecanismo es simple, pero hay que prestar atención a los detalles. El reintegro aplica solo si el pago se hace con tarjetas Visa del Banco Ciudad mediante tecnología NFC/contactless desde el celular.

Esto significa que el teléfono se convierte en tu medio de pago: basta con acercarlo al lector del molinete para validar el viaje.

No sirve pagar con QR ni con tarjeta física. El sistema está diseñado para operaciones rápidas y seguras con dispositivos compatibles con NFC, como smartphones y algunos relojes inteligentes.

Límites y condiciones del beneficio

Aunque el descuento es del 100%, no es ilimitado. El tope semanal es de $ 5.000, lo que permite cubrir varios viajes sin costo, pero si superas ese monto, el reintegro deja de aplicarse. Por eso, conviene planificar los recorridos para aprovechar al máximo la promoción.

Además, el beneficio está vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que es una oportunidad temporal para reducir gastos en transporte.

¿Cómo activar la promoción paso a paso?

Para usar el reintegro, primero hay que abrir una cuenta en Buepp, algo que se hace desde la app en pocos minutos. Una vez activa, se debe elegir la opción “Transporte” como forma de pago dentro de la aplicación. Este paso es clave para que los abonos del subte entren en la promoción.

Luego, hay que vincular la tarjeta Visa del Banco Ciudad y asegurarse de que el dispositivo tenga habilitada la función NFC. Con eso listo, cada vez que acerques el celular al lector del subte, el pago se procesará y el reintegro se activará automáticamente.

LUCIANO THIEBERGER

Ventajas de usar NFC en el transporte

Además del ahorro, pagar con NFC ofrece comodidad y seguridad. No necesitas efectivo ni tarjetas físicas, lo que reduce riesgos y agiliza el ingreso al subte. También evita el desgaste de la tarjeta SUBE y permite controlar los gastos desde la app.

¿Por qué conviene aprovecharlo ahora?

Con el aumento del costo del transporte, esta promoción es una forma concreta de aliviar el presupuesto diario. Si viajas en subte todos los días, el ahorro puede ser significativo. Incluso si no lo usas a diario, el beneficio es ideal para quienes combinan transporte público con otros medios y buscan optimizar gastos.