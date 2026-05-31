Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de personas vuelven a usar el aire acondicionado en modo calor para calefaccionar sus hogares. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes durante el invierno puede hacer que la factura de electricidad aumente mucho más de lo esperado.

Especialistas en climatización advierten que subir el equipo al máximo no ayuda a calentar más rápido el ambiente y, por el contrario, genera un consumo eléctrico innecesario.

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno

Según recomiendan técnicos y expertos en eficiencia energética, el rango más conveniente para usar el aire acondicionado en invierno se encuentra entre los 20°C y 22°C.

Esa temperatura permite mantener el ambiente cálido y confortable sin exigir de más al equipo ni disparar el gasto de luz.

En cambio, muchas personas configuran el aparato en 26°C, 28°C o incluso 30°C pensando que así calentará más rápido la casa, aunque el funcionamiento del sistema no cambia de esa manera.

Por qué poner el aire al máximo hace gastar más energía

Los equipos de aire acondicionado trabajan a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura seleccionada. Por eso, elegir un valor demasiado alto no acelera el calentamiento, sino que obliga al aparato a funcionar durante más tiempo y consumir más electricidad.

Los especialistas en climatización coinciden en que este rango es el correcto para mantener la casa confortable y no gastar de más. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los especialistas remarcan que la clave está en encontrar una temperatura eficiente y estable, evitando diferencias extremas entre el interior y el exterior.

Además del gasto energético, los cambios bruscos de temperatura también pueden generar molestias físicas y sensación de sequedad en el ambiente.

El truco poco conocido que mejora el rendimiento del aire

Otro detalle importante para aprovechar mejor el modo calor tiene que ver con la dirección de las rejillas del equipo.

Cuando el aire acondicionado calefacciona un ambiente, se recomienda orientar la salida de aire hacia abajo. Esto ayuda a distribuir el calor de manera uniforme, ya que el aire caliente tiende a subir naturalmente.

Si las rejillas apuntan hacia arriba, gran parte del calor quedará acumulado cerca del techo y el ambiente tardará más en calentarse correctamente.

Cómo ahorrar todavía más usando el modo ECO

Muchos modelos actuales incorporan la función ECO o ahorro de energía, diseñada para mantener una temperatura agradable utilizando la menor cantidad posible de electricidad.

Aunque el equipo puede tardar algunos minutos más en alcanzar el calor deseado, esta función suele representar un ahorro importante cuando permanece encendido durante varias horas.

Otros consejos para gastar menos luz en invierno

Además de configurar bien la temperatura, los especialistas recomiendan aplicar algunas medidas simples para mejorar la eficiencia energética del hogar:

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Limpiar los filtros del aire acondicionado regularmente.

Usar cortinas o persianas durante la noche.

Aprovechar el ingreso de luz solar durante el día.

Mejorar la aislación térmica de los ambientes.

Con pequeños cambios en el uso cotidiano del aire acondicionado, es posible mantener la casa calefaccionada durante el invierno sin que el consumo eléctrico se dispare.