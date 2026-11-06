Cuando una persona fallece y deja un terreno o lote como parte de su patrimonio, sus herederos deben atravesar un proceso sucesorio para determinar cómo se distribuirá ese bien.

Aunque dividirlo en partes iguales puede parecer la solución más sencilla, el Código Civil y Comercial de la Nación establece condiciones que determinan si es posible adjudicar una porción del inmueble a cada beneficiario.

Según explicaron desde el estudio WS Abogados, la división de un terreno depende principalmente de las características del inmueble y de las normas municipales y provinciales que regulan el fraccionamiento de parcelas. Por eso, no todos los lotes pueden subdividirse entre los herederos .

Sucesiones: cuándo se puede dividir un terreno entre los herederos

El artículo 228 del Código Civil y Comercial define las condiciones para considerar que un bien es divisible. Sin embargo, establece dos limitaciones importantes que también se aplican a los terrenos que forman parte de una herencia.

Sucesión en un escritorio y el Código Civil y Comercial de la Nación. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Por un lado, la división no puede provocar que el uso del inmueble se vuelva antieconómico. Por otro, cuando se trata de propiedades, el fraccionamiento debe respetar las reglamentaciones de las autoridades locales.

Esto significa que los herederos no pueden decidir por su cuenta cómo repartir el terreno. Para determinar si cada uno puede recibir una parcela, primero deben verificar si las normas del municipio y de la provincia permiten subdividir ese inmueble.

En consecuencia, la cantidad de metros cuadrados que le corresponderá a cada heredero dependerá de las posibilidades legales y técnicas de fraccionamiento del lote.

Qué pasa si el terreno no se puede subdividir

Cuando las dimensiones del inmueble o las disposiciones locales impiden dividirlo en parcelas independientes, existen otras alternativas para repartir la herencia.

De acuerdo con WS Abogados, se pueden aplicar las mismas soluciones previstas para otros inmuebles que no admiten una división material entre los beneficiarios.

Las alternativas son:

Adjudicación a uno o varios herederos: el terreno puede quedar en manos de uno de los beneficiarios, quien deberá compensar económicamente a los demás por la parte que les corresponde.

Licitación: los herederos interesados pueden competir mediante ofertas para quedarse con el inmueble.

Venta del terreno: se vende la propiedad y el dinero obtenido se distribuye entre los herederos según sus respectivas participaciones en la herencia.

Además, si varios herederos quieren conservar el inmueble, existe la posibilidad de adjudicarlo en copropiedad a quienes presenten una oferta conjunta, de acuerdo con el artículo 2372 del Código Civil y Comercial.

Qué cantidad del terreno le corresponde a cada heredero

La participación de cada heredero no depende exclusivamente de los metros cuadrados del lote , sino de la porción de la herencia que le corresponde y de las condiciones legales para dividir el inmueble.

Si la subdivisión está permitida, podrán distribuirse las parcelas respetando las participaciones hereditarias y las normas locales. Si no es posible, deberán recurrir a la adjudicación, la licitación o la venta para concretar el reparto de los bienes.