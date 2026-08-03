De izquierda a derecha: Oriol Negrell, director de Operaciones en Europa de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras; Kariln Smyth, Secrectaria de Estado del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y Lance McCarthy, CEO de Frimley Health Foundation Trust.

Sacyr se incorporó a la primera fase de acuerdos de colaboración del New Hospital Programme, programa hospitalario de Inglaterra que se diseñó para construir la nueva generación de hospitales del NHS en el país. La multinacional española construirá un hospital que involucra una inversión estimada de más de 1.500 millones de libras que, al cambio de hoy, representan unos 1.750 millones de euros.

El monto en juego indica que la firma del contrato supone no sólo reforzar la posición de Sacyr en el en el mercado británico de infraestructuras sanitarias; sino, además, plantar un hito relevante en el avance del New Hospital Programme hacia la fase de ejecución.

La constructora, cuyo accionista de referencia es Disa Corporación Petrólifera con el 14,60% del capital social, trabajará con Frimley Health NHS Foundation Trust en el nuevo Hospital Frimley Park, uno de los 11 proyectos hospitalarios incluidos en la primera fase de acuerdos entre trusts del NHS y empresas constructoras.

El inicio de las obras del nuevo Hospital Frimley Park está previsto para 2028-2029. En un comunicado, la compañía explicó que el proyecto ofrecerá una solución a largo plazo para sustituir el hospital actual y reforzará unos entornos sanitarios más seguros, modernos y resilientes para pacientes, profesionales y comunidades locales.

El actual Hospital Frimley Park, construido originalmente en la década de 1970, presta servicio a más de 900.000 personas en Surrey, el noreste de Hampshire y Berkshire, situados en el suroeste de Londres.

Sacyr logra contratos por más de 900 millones de euros en la última semana. Fuente: Shutterstock

El modelo del New Hospital Programme

Se trata de uno de los mayores programas de infraestructura sanitaria del Reino Unido y prevé la construcción de nuevos hospitales, la reconstrucción completa de centros existentes, grandes edificios hospitalarios en emplazamientos actuales y reformas relevantes en toda Inglaterra.

En lo que respecta a Hospital 2.0 es el enfoque del programa para diseñar, construir y operar hospitales. Combina diseños estandarizados, innovación digital, métodos modernos de construcción, criterios técnicos comunes y construcción sostenible para mejorar la calidad, la productividad y la eficiencia de la inversión.

A través de la Hospital 2.0 Alliance, el New Hospital Programme reúne a trusts del NHS y empresas constructoras bajo un modelo a largo plazo que sustituye la contratación proyecto a proyecto por un enfoque más colaborativo, basado en experiencia compartida, estándares replicables y mejora continua.

Sacyr

Porqué Sacyr

Sin duda, en la elección de Sacyr jugó a su favor experiencia internacional en proyectos técnicamente complejos y modelos de ejecución colaborativa. Pero, sobre todo, los antecedentes de Sacyr en el segmento sanitario donde lleva construido más de 70 hospitales en todo el mundo.

Asimismo, la constructora que ocupa la quinta posición entre las grandes empresas del sector por volumen de negocio global y capacidad de internacionalización, lo que la ubica en la élite de ese segmento de la económia, junto a ACS, Ferrovial, Acciona, FCC y OHLA, aportará el equipo de profesional que posee en Reino Unido, `team´ que combina conocimiento local y experiencia global en infraestructuras sanitarias con el cual podrá apoyar la ejecución de este centro de referencia.

Reino Unido, Sacyr participa además en la construcción y futura concesión del Hospital de Velindre, en Cardiff (Gales).