Emergencia en Colombia | El Hospital de Quibdó solicitó medicamentos e insumos urgentes tras el terremoto

La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, en Chocó , lanzó un llamado urgente para conseguir medicamentos, equipos e insumos médicos luego de los terremotos registrados este lunes 10 de agosto en Colombia. La solicitud busca garantizar la atención de las personas afectadas por la emergencia, que, según el balance del Gobierno Nacional, ya deja más de 160 fallecidos.

El aumento en la cantidad de pacientes lesionados y que necesitan asistencia inmediata provocó un déficit crítico de elementos esenciales para el funcionamiento del centro médico. Entre las principales necesidades aparecen compresas estériles, gasas hospitalarias, suturas de diferentes referencias, vendas enyesadas, unidades de sangre y hemoderivados, reactivos para laboratorio clínico y suero antiofídico polivalente.

Desde la institución señalaron que contar con estos elementos resulta fundamental para mantener operativos los servicios de urgencias, cirugía, hospitalización y laboratorio clínico, además de otras áreas que trabajan con pacientes en estado crítico.

Cuáles son los medicamentos que solicitó el Hospital de Quibdó

El documento elaborado por el hospital incluye una extensa lista de medicamentos considerados prioritarios. Entre ellos figuran alfametildopa de 250 mg, alopurinol de 100 mg, alprazolam de 0,25 y 0,5 mg, alquitrán de hulla con alantoína, alteplasa de 50 mg, antiácido de aluminio más hidróxido y simeticona, amikacina de 100 mg/2 ml y 500 mg/ml, amiodarona de 150 y 200 mg, amitriptilina de 25 mg, amlodipino de 5 y 10 mg y amoxicilina de 250 mg/5 ml y 500 mg.

La solicitud también contempla medicamentos utilizados para distintas necesidades hospitalarias, como nitroprusiato de sodio de 50 mg, noradrenalina de 1 mg/ml, omeprazol de 20 mg, ondansetrón de 4 mg/2 ml, oxitocina de 10 UI/ml, paracetamol de 1 g/100 ml inyectable, penicilina cristalina de un millón de UI, piperacilina/tazobactam de 4,5 g y polimixina B de 500.000 UI.

A estos se suman prednisolona de 5 mg y en gotas oftálmicas al 1%, propofol al 1%, propranolol de 40 mg, ranitidina de 150 mg y de 50 mg/5 ml y salbutamol de 100 mcg y de 5 mg/ml nebulizable.

El listado continúa con suero antiofídico polivalente, sulfato de magnesio al 20%, tramadol de 50 mg y de 100 mg/2 ml, vancomicina de 500 mg y 1 g, vecuronio de 10 mg, vitamina K1 de 10 mg y warfarina de 5 mg.

Emergencia en Colombia | El Hospital de Quibdó solicitó medicamentos e insumos urgentes tras el terremoto EFE

De acuerdo con el documento, estos medicamentos están destinados a cubrir necesidades vinculadas con los sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo, nervioso, musculoesquelético, genitourinario y hematopoyético, además de tratamientos dermatológicos, antiinfecciosos, anestesia y atención de emergencias.

Los insumos que necesita el hospital tras la emergencia

Además de medicamentos, el centro asistencial presentó un listado de insumos prioritarios para las áreas quirúrgicas, críticas y de hospitalización.

Entre los elementos requeridos aparecen ketamina y fentanilo en ampollas para anestesia, cirugía y urgencias; propofol para quirófano; succinilcolina para anestesia e intubación; compresas estériles; ropa quirúrgica desechable completa; esparadrapos; micropore; vendas de yeso elásticas; algodón y clorhexidina para la preparación quirúrgica.

Emergencia en Colombia | El Hospital de Quibdó solicitó medicamentos e insumos urgentes tras el terremoto EFE

Para los pacientes que requieren cuidados críticos también se solicitaron norepinefrina, ambús para adultos y niños, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia para pacientes adultos y pediátricos y filtros pediátricos. Estos elementos serán destinados principalmente a UCI, urgencias, reanimación y anestesia.

También solicitaron camas, camillas y sillas de ruedas

Las necesidades provocadas por la emergencia alcanzan también al equipamiento destinado al traslado, observación y hospitalización de pacientes.

El Hospital de Quibdó pidió sillas de ruedas para adultos y niños, camillas hospitalarias, camas y cunas pediátricas. Los elementos serán distribuidos entre áreas como urgencias, cirugía, hospitalización de adultos, pediatría, ginecoobstetricia y atención neonatal.

La institución solicitó que el abastecimiento se gestione “con carácter inmediato” ante la magnitud de la emergencia y la necesidad de sostener una atención segura y oportuna para los afectados.

El llamado fue firmado por Ovidio Garrido Córdoba, agente especial interventor de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, quien agradeció la colaboración frente a la situación crítica que atraviesa el sistema de salud del departamento.