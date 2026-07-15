La semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra durante la tarde del miércoles 15 de julio mantiene con preocupación a gran parte de los argentinos que aún buscan resolver uno de los problemas más comunes del Mundial 2026 : el delay televisivo .

Para evitar esa demora con la que cuentan las plataformas de streaming, existe una alternativa simple y económica que requiere de un cable coaxial y unos pocos materiales.

¿Cómo armar una antena casera para ver la semifinal del Mundial sin delay? (Imagen ilustrativa)

Los mismos serán utilizados para fabricar una antena casera y captar la señal de la Televisión Digital Abierta (TDA) que permite ver el partido gratis, en alta definición y con mucho menos retraso.

Cómo hacer una antena casera para ver Argentina vs. Inglaterra sin delay

La antena puede construirse en pocos minutos con elementos fáciles de conseguir.

Materiales necesarios

Un cable coaxial (preferentemente RG6).

Un conector F.

Cinta aisladora.

Un cúter o alicate.

Una regla o cinta métrica.

Paso a paso para armar la antena

Colocá el conector F en uno de los extremos del cable. En el otro extremo, medí 12,5 centímetros y retirale la cubierta plástica exterior. Doblá hacia atrás la malla metálica y la lámina de aluminio, evitando que toquen el cobre. Retirá el aislante del núcleo hasta dejar expuestos 12,5 centímetros del filamento de cobre. Sujetá la malla con cinta aisladora. La antena ya estará lista para usar.

Cómo configurar el televisor para captar la señal de la TDA

Una vez conectada la antena, se debe colocar en un lugar elevado y, si es posible, cerca de una ventana para mejorar la recepción.

Acto seguido, deberán ingresar al menú del televisor y ejecutar la búsqueda automática de canales, seleccionando la opción “Aire” o “Digital”, según el modelo.

Si la imagen aparece pixelada o con cortes, alcanzará con mover la antena algunos centímetros hasta encontrar la mejor señal.

Qué canales transmiten el Mundial gratis por la TDA

La principal ventaja de la Televisión Digital Abierta es que no depende de internet, por lo que el delay suele ser mucho menor que el de las plataformas de streaming.

Los partidos del Mundial pueden verse de forma gratuita a través de:

TV Pública (canal 23.1 de la TDA).

Telefe (canal 34.1 de la TDA en el AMBA y sus repetidoras en el interior).

De esta manera, quienes cuenten con una antena para TDA podrán seguir el encuentro entre Argentina e Inglaterra con imagen HD y prácticamente sin demora.