Decretaron un nuevo feriado el jueves 16 de julio y todas estas personas contarán con un día extra de descanso en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires.

Tras el feriado nacional del 9 de julio, fecha en la que se conmemoró el Día de la Independencia, confirmaron un nuevo asueto que beneficiará a miles de trabajadores previo al receso escolar por vacaciones de invierno.

¿Por qué es feriado el jueves 16 de julio y a quiénes beneficia?

El asueto local está programado para el próximo jueves 16 de julio en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, por sus respectivas celebraciones patronales, por lo que un gran número de pobladores se verá exento de ejercer sus labores en la antesala a las vacaciones de invierno.

Además, esta jornada de descanso será un día después del partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo.

Las localidades que tendrán un asueto serán:

Benito Juárez

Cañuelas

Carlos Casares

Carmen de Areco

Carmen de Patagones

Chivilcoy

General Lamadrid

General Rodríguez

General Villegas

Las Flores

Lobería

Necochea

Pellegrini

Zárate

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: