Las herramientas que pasan mucho tiempo guardadas o quedan expuestas a la humedad pueden acumular óxido y perder su buen estado, lo que dificulta utilizarlas y conservarlas.

Sin embargo, existe un truco casero que permite tratar esas manchas con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, sin necesidad de comprar productos específicos.

El procedimiento, compartido en un video del canal de YouTube Cómo le hago, combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio para limpiar las superficies oxidadas y luego protegerlas con aceite vegetal.

Por qué recomiendan usar vinagre y bicarbonato para quitar el óxido

El método utiliza vinagre blanco como primer paso para tratar las zonas oxidadas de las herramientas. Después de dejarlas en remojo, se emplea un cepillo para desprender los restos de óxido que se hayan aflojado durante el proceso.

Una herramienta oxidada y otra recuperada. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El bicarbonato de sodio se incorpora en una segunda etapa, mezclado con agua, para completar el procedimiento. Finalmente, una capa de aceite vegetal ayuda a lubricar las herramientas y protegerlas después de la limpieza.

Según el video publicado por Cómo le hago, estos ingredientes permiten recuperar herramientas viejas mediante un proceso sencillo que puede realizarse en casa.

Cómo eliminar el óxido de las herramientas viejas con vinagre y bicarbonato

Para aplicar este truco casero, es necesario seguir los pasos en orden y respetar los tiempos de reposo indicados para cada preparación.

Sumergir las herramientas en vinagre blanco: colocarlas en un recipiente y agregar suficiente cantidad para cubrirlas por completo.

Dejar reposar y cepillar: esperar entre 15 y 30 minutos y luego frotar las superficies con un cepillo para retirar el óxido.

Preparar la mezcla de bicarbonato: quitar el vinagre del recipiente y colocar agua con bicarbonato de sodio, utilizando una proporción de una parte de bicarbonato por dos de agua.

Volver a sumergir las herramientas: dejarlas dentro de la mezcla durante algunas horas para completar el procedimiento.

Retirar y secar: sacar las herramientas y eliminar la humedad con papel de cocina.

Aplicar aceite vegetal: utilizar un pincel para distribuir una capa sobre las superficies y dejarlas bien lubricadas.

Cómo proteger las herramientas después de quitarles el óxido

Una vez terminado el procedimiento, es importante secar bien las herramientas antes de guardarlas , ya que la humedad puede favorecer la aparición de nuevas manchas de óxido. La aplicación final de aceite vegetal permite lubricar las superficies y dejar una película protectora.

Asimismo, también conviene conservarlas en un lugar seco y evitar que queden expuestas al agua o en ambientes húmedos durante períodos prolongados.