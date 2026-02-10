En el mes de los carnavales, miles de turistas se movilizan a lo largo y ancho del país para celebrar los carnavales argentinos. Uno de los que cobró mayor notoriedad en los últimos años es el Carnaval de Concordia, que ya tiene a la venta sus entradas para las últimas noches de la edición 2026. Febrero es un mes para disfrutar de vacaciones en familia y una de las grandes propuestas a nivel nacional son los carnavales que tienen sus propios feriados el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Para cada visitante que planee disfrutar de un fin de semana largo diferente, podrá disfrutar de uno de los más emblemáticos con energía, brillo y arte, como el Carnaval de Concordia, ubicado en la provincia de Entre Ríos, que comenzó el 24 de enero pasado, pero tendrá nuevos espectáculos este fin de semana largo. Los visitantes podrán adquirir una entrada con “sillas y mesas” y otra que es solo tribuna. Las cuatro comparsas Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga estarán dando su show hasta el 24 de febrero, con noches inolvidables en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” gracias a sus artistas que le dan emoción, brillo y ritmo a cada presentación. Desde la Municipalidad señalaron que el Carnaval de Concordia “continúa trabajando durante todo el año para ofrecer una edición 2026 inolvidable, llena de color, pasión y del talento incomparable de nuestras comparsas, orgullo y símbolo de identidad de toda la ciudad”. Cabe destacar que los visitantes cuentan con los canales oficiales de comunicación para ver la información disponible tanto en le cuenta de Instagram @concordiaescarnaval, como en su página oficial.