Nafta súper o premium: qué diferencia hay además del precio y cuál conviene ponerle al auto Fuente: Shutterstock

Al momento de cargar combustible, una de las dudas más habituales entre los conductores es si realmente vale la pena pagar más por la nafta premium o si la nafta súper ofrece el mismo rendimiento para el vehículo.

Aunque ambas cumplen la misma función, presentan diferencias importantes en su composición y en el tipo de motor para el que fueron desarrolladas.

La elección correcta no depende únicamente del precio. También influyen el diseño del motor, el índice de octanaje y las recomendaciones del fabricante, factores que pueden impactar en el desempeño y el mantenimiento del automóvil.

Qué diferencia hay entre la nafta súper y la premium

La principal diferencia entre ambos combustibles está en el octanaje, una medida que indica la capacidad de la nafta para resistir la detonación dentro del motor .

Nafta súper o premium: qué diferencia hay además del precio y cuál conviene ponerle al auto Fuente: IA

La nafta premium posee un índice de octanaje superior al de la súper, lo que permite un funcionamiento más eficiente en motores de alta compresión y con mayor tecnología.

Además, la versión premium suele incorporar paquetes de aditivos destinados a mantener más limpios los inyectores, las válvulas y otras partes del sistema de alimentación.

Las principales diferencias son:

La premium tiene un mayor índice de octanaje.

Incorpora más aditivos detergentes y limpiadores.

Está diseñada para motores de mayor compresión.

La súper posee un menor octanaje, pero cumple perfectamente en motores convencionales.

Cómo influye cada una en el rendimiento del vehículo

Muchas personas creen que cargar nafta premium hará que cualquier auto consuma menos combustible o tenga más potencia. Sin embargo, esto no siempre ocurre.

Nafta súper o premium: qué diferencia hay además del precio y cuál conviene ponerle al auto Fuente: Shutterstock

En los vehículos preparados para utilizar nafta súper, el rendimiento prácticamente no cambia al utilizar combustible premium, ya que el motor no está diseñado para aprovechar ese mayor octanaje.

En cambio, l os motores de última generación o con turbocompresor sí pueden obtener un mejor desempeño cuando utilizan el combustible recomendado por el fabricante .

Por eso, el rendimiento depende principalmente del tipo de motor y no únicamente de la calidad del combustible.

Qué combustible conviene ponerle al auto

La mejor elección siempre será la indicada por el fabricante del vehículo en el manual de usuario.

Si el motor fue diseñado para funcionar con nafta súper, utilizar premium no suele generar beneficios significativos que justifiquen la diferencia de precio.

En cambio, cuando el fabricante exige combustible premium, utilizar una nafta de menor octanaje puede afectar el rendimiento e incluso provocar un funcionamiento menos eficiente del motor.