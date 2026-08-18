Las patas de las sillas pueden dejar marcas en el piso con el uso diario, especialmente cuando los muebles se arrastran constantemente para sentarse, levantarse o limpiar.

El problema puede ser todavía más evidente en superficies delicadas, como madera, laminados o determinados revestimientos.

Existe un truco casero simple y económico que permite crear una barrera entre la pata de la silla y el suelo sin necesidad de comprar accesorios. Solo hace falta incluir una media vieja que ya no se use.

¿Por qué recomiendan poner una media en la pata de la silla?

La idea consiste en utilizar la tela de la media como una capa protectora entre la pata y el piso. Al cubrir el extremo de la silla, el material funciona como una especie de amortiguador que disminuye el contacto directo durante los movimientos.

El principio es similar al de los protectores comerciales para muebles, que utilizan materiales blandos para reducir las rayaduras, marcas y ruidos producidos al mover las sillas.

La media no reemplaza necesariamente a un protector profesional, pero puede funcionar como una alternativa casera y reutilizable, especialmente cuando se necesita una solución inmediata.

Cómo colocar una media vieja en una silla paso a paso

Fuente: El Cronista.

El procedimiento es muy sencillo y no requiere herramientas.

Elegir una media limpia y vieja que ya no se utilice.

Comprobar que la tela no tenga partes ásperas, piedras o suciedad adherida.

Colocarla sobre la pata de la silla hasta cubrir completamente el extremo que entra en contacto con el piso.

Ajustar la tela para que quede firme y no se desprenda al mover el mueble.

Repetir el procedimiento en las demás patas.

Es importante que la superficie de la media que queda en contacto con el suelo esté limpia y libre de partículas, ya que la suciedad atrapada entre el mueble y el piso puede generar daños.

El truco que ayuda a evitar marcas y rayones en el piso

Uno de los principales beneficios de este método es que la tela crea una separación física entre la pata de la silla y el suelo para disminuir el roce directo cuando el mueble se desplaza.

Una barrera de tela puede ayudar a reducir el ruido molesto que producen algunas sillas al desplazarse sobre pisos duros.

Qué hay que tener en cuenta antes de usar este truco

Aunque es una solución económica, hay algunas precauciones importantes: la media tiene que mantenerse limpia y seca, y conviene revisarla periódicamente para comprobar que no esté rota o demasiado desgastada.

También es recomendable revisar la parte inferior de las patas. Si tienen bordes metálicos, astillas, tornillos u otras partes sobresalientes, la tela podría romperse rápidamente.