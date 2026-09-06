Colocar una botella de plástico con agua en el techo: para qué sirve y por qué se utiliza en la Argentina.

Una simple botella de plástico llena de agua puede convertirse en una fuente de luz gratuita durante el día, sobre todo en ambientes con pocas ventanas o poca entrada de sol.

El método se conoce como “lámpara de Moser” y ya se usa en más de 30 países además de Argentina, siempre como una alternativa económica frente a la instalación de tragaluces o paneles solares.

De dónde viene este truco

La técnica lleva el nombre de Alfredo Moser, un mecánico brasileño que la desarrolló a comienzos de los 2000, en un contexto de cortes de luz frecuentes en su país.

Consiste en atravesar el techo con una botella PET transparente llena de agua, dejando la parte de arriba expuesta al sol para aprovechar la luz natural sin usar un solo watt de electricidad.

Colocar una botella de plástico con agua en el techo: para qué sirve y por qué se utiliza en la Argentina. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En 2011, la fundación filantrópica MyShelter Foundation llevó el sistema a Filipinas bajo el programa Liter of Light, y en menos de dos años llegó a más de 150.000 hogares en ese país y a otras 350.000 viviendas repartidas en 15 naciones.

Con el tiempo, referencias de la UNESCO confirmaron que la práctica se expandió a más de 30 países, entre ellos varios de la región.

La razón de su éxito no es un misterio: no necesita electricidad, se arma con materiales fáciles de conseguir y sirve tanto para zonas urbanas como rurales sin acceso confiable a la red eléctrica .

Además, la instalación puede replicarla cualquier persona con conocimientos básicos de construcción, sin depender de mano de obra especializada.

Para qué sirve y cómo se hace correctamente

La botella funciona como una lámpara solar para interiores: cuando el sol llega a la parte que sobresale del techo, la luz atraviesa el agua y se refracta hacia distintas direcciones, iluminando el ambiente en lugar de concentrarse en un solo punto.

Por eso resulta útil en habitaciones con techos opacos, pocas ventanas o poca entrada de luz natural durante el día.

Para instalarla de forma segura, conviene seguir estos pasos:

Evaluar antes el material y el estado del techo

Hacer una abertura del diámetro exacto de la botella

Colocarla firme, con una parte hacia afuera para recibir el sol

Sellar e impermeabilizar bien todo el contorno

Chequear que no queden filtraciones de agua

Algunas versiones suman una pequeña cantidad de lavandina al agua para retrasar la aparición de algas y mantener la transparencia por más tiempo.

No es recomendable perforar cualquier techo sin antes revisar la estructura y las normas de construcción vigentes: una mala instalación puede generar filtraciones o dañar la cubierta.

Bien hecho, en cambio, este sistema permite ahorrar electricidad durante buena parte del día sin gastar en instalaciones costosas, algo que explica por qué sigue sumando adeptos casi 25 años después de su creación.