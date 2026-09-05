Quitar pelusas, pelos y polvo de los pisos puede ser una de las tareas domésticas más molestas y repetitivas.

Sin embargo, existe un sencillo truco que permite reutilizar un objeto que muchas veces queda en casa después de hacer las compras.

El método consiste en envolver las cerdas de la escoba con una bolsa de plástico antes de comenzar a barrer. La técnica ganó popularidad porque puede facilitar la recolección de pelos y pequeñas partículas de suciedad que suelen quedar atrapadas entre las cerdas o dispersarse nuevamente por el ambiente.

Por qué recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba

La principal razón detrás de este método es que el plástico puede generar electricidad estática al entrar en contacto con distintas superficies. Esto puede favorecer la captación de partículas livianas, como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

La bolsa funciona como una especie de complemento de las cerdas tradicionales de la escoba y puede facilitar la recolección de algunos residuos que resultan difíciles de juntar.

Otro beneficio es que ayuda a que parte de la suciedad quede contenida en la bolsa, lo que puede reducir la cantidad de residuos que permanecen adheridos a las cerdas después de barrer.

El truco también facilita la limpieza debajo de los muebles

Una de las ventajas más prácticas de esta técnica aparece al momento de limpiar lugares de difícil acceso.

La escoba puede utilizarse para llegar debajo de camas, sillones, mesas y otros muebles bajos donde suelen acumularse pelos y polvo. La bolsa, al quedar ajustada sobre las cerdas, puede ayudar a recoger esos residuos pequeños.

El método puede utilizarse sobre distintas superficies, como cerámica, porcelanato, vinilo, madera y pisos laminados, aunque siempre es recomendable tener en cuenta las características específicas de cada material.

Cómo colocar la bolsa en la escoba para barrer

Aplicar este truco es sencillo y no requiere comprar ningún producto especial. Solo hace falta una bolsa de plástico limpia y una escoba.

El procedimiento es el siguiente:

Guardar las bolsas de plástico que puedan reutilizarse después de las compras. Antes de barrer, colocar una bolsa alrededor de las cerdas de la escoba. Ajustar las asas o tiras de la bolsa alrededor del palo. Hacer un nudo firme para evitar que el plástico se desprenda durante la limpieza. Comprobar que la bolsa cubra correctamente las cerdas y comenzar a barrer con normalidad. Al finalizar, desatar la bolsa con cuidado y darle vuelta para contener los residuos acumulados. Desechar los residuos y guardar la bolsa si continúa en condiciones de ser reutilizada.

Una alternativa sencilla para recoger pelos y pelusas

Este truco puede resultar útil en hogares donde se acumulan con frecuencia cabellos, pelos de mascotas y pelusas.

La bolsa no reemplaza una limpieza profunda ni otros elementos diseñados específicamente para recoger suciedad, pero puede funcionar como un recurso casero y económico para determinadas tareas.

A su vez, permite darle un segundo uso a las bolsas de plástico antes de desecharlas, siempre que se encuentren limpias y en buenas condiciones.