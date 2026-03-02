Un truco casero está ganando popularidad entre aquellos que buscan alternativas accesibles para limpiar sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos. La mezcla de vinagre con azúcar se presenta como una opción sencilla, económica y con resultados sorprendentes. La popularidad de esta técnica crece por su facilidad, su bajo costo y la posibilidad de actuar para limpiar superficies. Se trata de un preparado que aprovecha ingredientes que suelen estar en la cocina y que resulta útil para colocar en diferentes ambientes del hogar. El vinagre es un ácido, funcionando como desinfectante natural, que disuelve la grasa, elimina bacterias y combate el moho. Por su parte, el azúcar actúa como un abrasivo suave, ayudando a remover la suciedad sin rayar ni dañar las superficies. Para poder prepararlo se deberá contar diversos ingredientes y seguir una serie de pasos para obtener un resultado eficaz y duradero. El método no requiere experiencia previa ni equipamiento específico. Se requieren solo unos minutos y un recipiente abierto, como una taza, vaso o frasco.