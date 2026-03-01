El vinagre es un aliado clave a la hora de mantener limpio el hogar, ya que cuenta con propiedades antibacterianas e higienizantes claves. Además, es usado en otras preparaciones como junto con las cáscaras de banana para obtener un potente fertilizante. Uno de los últimos descubrimientos en el uso del ácido acético es su implementación como un repelente anti-insectos. El vinagre cuenta con una propiedad poco conocida, pero muy útil: su fuerte e intenso aroma actúa como un potente repelente inhibidor de plagas domésticas. Insectos como hormigas, arañas y hasta cucarachas suelen evitar las zonas en donde detecta en olor, por lo que es una alternativa práctica y libre de químicos. Además de servir como repelente, es ideal implementar este hábito por sus propiedades desinfectantes suaves. Ayuda a eliminar bacterias y hongos de zonas claves como pisos, baldosas, marcos de puertas y esquinas de la casa. A su vez, ayuda a mantener alejados los malos olores. En las entradas de los departamentos o casas suele haber olores como de humedad y toda la suciedad de la calle. Para aprovechar al máximo el efecto del vinagre en la entrada de la casa se debe hacer una mezcla con agua en un rociador. Se debe combinar una taza de vinagre blanco con una de agua y aplicar en las siguientes zonas: Se aconseja hacerlo una o dos veces por semana para maximizar su efecto repelente. A diferencia del uso anterior, este truco con vinagre tiene como principal objetivo limpiar las energías del ambiente. Según indica el Feng Shui, esta práctica ayuda a eliminar las cargas negativas. Los tres puntos clave para aplicarlo es en la cocina, el baño y la puerta de la entrada. El proceso requiere de intención y atención al simbolismo, se debe manifestar en cada espacio de la casa. El procedimiento es distinto según el ambiente de la casa: En la cocina: colar un recipiente en cada esquina durante varias horas para absorber las malas energías. Si el olor es fuerte, se debe ventilar y prender un sahumerio tras el procedimiento. En el baño: colocar cuatro recipientes, uno por cada esquina. En la puerta de la entrada: se debe limpiar la puerta con vinagre, pero manifestando las intenciones. Una frase que se suele usar es: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia”. Mezclar cáscaras de banana y vinagre es una alternativa eficaz y sencilla para cuidar las plantas. Se trata de un fertilizante que ayuda a que las plantas crezcan sanas y fuertes, además de funcionar como barrera repelente contra los insectos. Se debe juntar las cáscaras en un frasco y cubrirlas con ácido acético por al menos 48 horas. Antes de usarlo en las plantas, diluirlo con agua en partes iguales.