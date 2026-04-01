La humedad es el peor enemigo del hogar cuando se necesita tener la ropa limpia y seca rápidamente ya que las prendas pueden quedar mojadas por varios días y con un olor desagradable que parece imposible de eliminar. Sin embargo, en Japón han desarrollado una técnica sencilla que está revolucionando la forma de lavar y que permite que la ropa se seque en tiempo récord, incluso cuando la humedad es extremadamente alta. Además, la gran ventaja de este truco es que no se necesitan electrodomésticos caros ni productos químicos especiales para lograrlo en poco tiempo. El error más común al momento de poner la ropa a secar es colgar las prendas de forma “lineal” y apretada en el ténder. Los japones, en cambio, utilizan el llamado “método del arcoíris” para maximizar la circulación del aire. Este sistema se basa en la optimización del flujo de aire para crear un microclima de secado. Al organizar las prendas por tamaño, se genera un túnel de viento natural que expulsa la humedad hacia arriba y permite que la ropa se seque mucho más rápido. En este sentido, la clave es lograr que el aire circule y llegue a cada una de las prendas. De esta manera, el tiempo de secado se reduce drásticamente y es altamente efectivo, incluso cuando la humedad se siente en todos los ambientes. Para que este método funcione de la mejor manera y la humedad quede totalmente derrotada, es importante seguir una serie de recomendaciones que permitirán secar las prendas en muy poco tiempo: En los casos en los que se necesita tener la ropa seca en muy poco tiempo y con urgencia, existe un truco que es prácticamente infalible y que acelera considerablemente el secado de una prenda. Este método se basa en envolver una remera, buzo o pantalón en una toalla bien seca y presionarla con fuerza para absorber toda el agua que queda. Sin embargo, para que esta técnica funcione es importante tener en cuenta ciertas consideraciones: