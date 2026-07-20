Guardar un billete de dólar dentro de un frasco con arroz es uno de los rituales de prosperidad más populares en redes sociales y en prácticas como el feng shui.

Los rituales vinculados con la abundancia y la prosperidad económica forman parte de distintas tradiciones culturales desde hace décadas. Uno de los más populares consiste en colocar un billete de dólar dentro de un frasco con arroz y conservarlo en un lugar específico del hogar o del negocio.

Quienes practican este tipo de costumbres aseguran que la combinación de ambos elementos representa un símbolo de crecimiento económico y estabilidad financiera. Con el paso del tiempo, esta práctica se volvió viral en redes sociales y comenzó a difundirse como un ritual sencillo para atraer la prosperidad.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre su eficacia, el ritual continúa siendo recomendado dentro de corrientes como el feng shui y otras creencias relacionadas con la energía, la abundancia y la intención personal.

¿Para qué sirve envolver un billete de dólar en un frasco con arroz?

Según las creencias populares y algunas prácticas de feng shui, colocar un billete de dólar dentro de un frasco con arroz simboliza el deseo de atraer prosperidad económica y conservar la estabilidad financiera. El dólar suele representar la riqueza y la solidez monetaria, mientras que el arroz es considerado un emblema de abundancia, fertilidad y alimento en numerosas culturas.

Quienes realizan este ritual sostienen que el frasco funciona como un recipiente destinado a “guardar” esa energía de abundancia. Algunas personas lo colocan cerca de la entrada principal de la vivienda, en un comercio o en un sitio donde habitualmente se guarda dinero, con la intención de favorecer el ingreso de nuevas oportunidades económicas.

Guardar un billete de dólar dentro de un frasco con arroz es uno de los rituales de prosperidad más populares en redes sociales y en prácticas como el feng shui. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué significado tienen el arroz y el billete de dólar en este ritual?

El arroz ha sido utilizado durante siglos como símbolo de prosperidad en distintas partes del mundo. En países asiáticos suele asociarse con la buena fortuna, mientras que en América Latina también es frecuente encontrarlo en ceremonias y rituales relacionados con el bienestar material y el crecimiento personal.

Por su parte, el billete de dólar se incorporó a estas prácticas por su reconocimiento internacional como una de las monedas más fuertes del mundo. En este contexto, no importa tanto el valor del billete como el significado que representa, ya que actúa como un elemento simbólico dentro del ritual y no como un objeto con propiedades especiales.

Cómo hacer el ritual del dólar en un frasco con arroz, paso a paso

Quienes practican este ritual aseguran que lo importante es realizarlo con una intención clara de prosperidad y abundancia. Aunque existen distintas versiones, la más difundida incluye pocos elementos y puede hacerse en pocos minutos.

Los pasos más habituales son los siguientes: