Los organismos migratorios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile mantienen como condición excluyente para autorizar el ingreso de un viajero que su documento de identidad se encuentre vigente y en condiciones legibles.

Aunque los cuatro países forman parte del Mercosur y permiten que los argentinos ingresen solo con el DNI, sin necesidad de presentar pasaporte, es fundamental que el documento esté en condiciones y vigente.

Si el DNI está vencido, roto, deteriorado, es manuscrito o solo se presenta la constancia de trámite, la aerolínea puede impedir el embarque o las autoridades migratorias rechazar el ingreso en una frontera terrestre, salvo que el viajero cuente con un pasaporte vigente.

Qué documentos aceptan y cuáles rechazan en cada país

En Brasil, el ingreso turístico habilita el uso del DNI, pero las autoridades no admiten los DNI manuscritos (versión verde o bordó), las constancias de trámite ni las capturas digitales del documento tomadas desde el celular.

Uruguay aplica el mismo criterio: solo reconoce el DNI digital en formato tarjeta o libreta celeste, mientras que las versiones antiguas escritas a mano y los talones de trámite quedan fuera de los documentos válidos.

Paraguay, por su parte, solicita puntualmente el DNI vigente en formato tarjeta y advierte que las versiones más antiguas podrían no ser aceptadas en los controles fronterizos.

Chile es el único de los cuatro que fija un piso de vigencia concreto: tanto el pasaporte como el DNI deben tener un mínimo de seis meses de validez a la hora presentarse en el control migratorio.

Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento en mayo Fuente: Archivo

Por qué un documento vencido puede frustrar el viaje

La consecuencia de presentarse con documentación fuera de norma es la misma en los cuatro destinos: la aerolínea puede negar el embarque antes de la salida y, en los cruces terrestres, el personal de migraciones puede impedir directamente el paso.

Esto aplica tanto para quienes viajan en avión como para quienes cruzan en ómnibus o en auto particular.

En el caso de los menores de edad, el control se vuelve más estricto todavía: además del documento de identidad vigente, se pide acreditar el vínculo familiar con partida de nacimiento o libreta de familia y, cuando corresponde, una autorización de viaje firmada ante escribano u otra autoridad competente.

La falta de cualquiera de estos papeles puede generar el mismo efecto que un documento vencido: la imposibilidad de completar el viaje.

Qué recomiendan antes de salir de Argentina

Ante este panorama, la recomendación que se repite para los cuatro destinos es revisar el estado del documento con anticipación y, si hace falta, iniciar el trámite de renovación con tiempo suficiente antes de la fecha del viaje.

También se sugiere llevar el pasaporte y el DNI por separado cuando se cuenta con ambos, de forma de tener un respaldo si uno se pierde o se daña durante el recorrido, y conservar los comprobantes de reserva de vuelo y alojamiento, que en algunos controles migratorios pueden ser solicitados junto con el documento de identidad.