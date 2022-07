Colectivos del AMBA: el Gobierno convocó a las empresas de transporte por la reducción de frecuencias

Luego de que las líneas de colectivo redujesen su servicio a la mitad, el Gobierno convocó a una reunión con los representantes de las empresas de transporte para destrabar el conflicto y reanudar la normalidad del servicio.

El encuentro tendrá lugar mañana y será encabezado por la Secretaría de Transporte. La decisión fue tomada tras la amenaza de una suspensión total del servicios para la semana que viene.

Tren Mitre interrumpido a Retiro: ¿Qué opciones hay para llegar a la estación terminal?



En ese sentido, José Troilo presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) , adelantó en diálogo con el canal TN que irán al encuentro, pero que "la única solución es el pago del subsidio que nos adeuda el Estado desde hace 15 días y que asciende a un monto de $18.000.000.000.



ADVERTENCIA POR UN CORTE TOTAL DEL SERVICIO

Troilo agregó que mañana el servicio de colectivos se verá afectado en un 50% de su frecuencia. "Venimos haciendo reclamos hace varios días, pero nadie del Ministerio de Transporte nos recibió, entonces no nos quedó otra que tomar esta decisión. Si no hay una solución, la semana que viene directamente no funcionarán los colectivos", alertó.

El presidente de CEAP amplió que en promedio el valor del boleto de colectivo es del $13,50, cuando la tarifa debería costar $150. "Lo que paga el usuario cuando pasa la tarjeta SUBE es apenas el 10% del costo y el 90% restante corresponde a las compensaciones".

Ayer, las entidades vinculadas con el transporte público de pasajeros explicaron que la decisión de reducir la frecuencia de colectivos a la mitad, se tomó "ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso".

Las empresas le pidieron "disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse", pero justificaron la medida al señalar que "la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones".

LAS LÍNEAS DE COLECTIVO AFECTADAS

La reducción afecta a un centenar de líneas, incluyendo las provinciales y las municipales, entre las cuales están:

622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.