Colapinto en Monza: a qué hora es la carrera y por dónde ver el Gran Premio

El Gran Premio de Italia 2025 será una fecha muy especial para Franco Colapinto, ya que correrá en el Autódromo Nacional de Monza, el mismo circuito donde debutó en la Fórmula 1 el año pasado.

Esta será su décima participación con Alpine en la máxima categoría del automovilismo internacional, después de quedar 11° en el Gran Premio de Países Bajos y lograr su mejor resultado hasta ahora con ese equipo.

¿Cuándo corre Colapinto en Monza?

El GP de Monza se disputará del 5 al 7 de septiembre de 2025 y tendrá actividad durante todo el fin de semana.

Viernes 5 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30 a 9:30

Práctica Libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30 a 8:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10:00

El piloto argentino cumplirá su primer año en la máxima categoría del automovilismo.

¿Por qué Colapinto no correrá la FP1?

El equipo confirmó que durante la primera práctica libre el estonio Paul Aron será el que maneje para la escudería en el auto de Colapinto. Este cambio temporal se debe a un nuevo cambio de reglamento que obliga a los equipos a ceder sus autos a los pilotos novatos que tengan menos de dos GP.

"No pasa nada con perderme una práctica libre. El año pasado lo reemplacé a Sargeant en Silverstone. Es normal, todos los pilotos tienen que dar dos sesiones. A mí me queda una, que es la de acá, y le quedan dos a Gasly", detalló Franco al respecto.

¿Por dónde ver el GP de Monza?

Los fanáticos podrán ver el Gran Premio de Monza tanto por televisión como por streaming.

TV en vivo: Fox Sports

Streaming online: Disney+ Premium y F1 TV Pro

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas

¿Cómo es el circuito de Monza?

El Gran Premio de Italia se corre en el mítico Autódromo Nacional de Monza, uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Algunas de sus características claves son:

Longitud: 5.793 kilómetros

Vueltas: 53

Distancia total: 306,72 km

Récord de vuelta: 1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004)

A un año del debut de Colapinto en la Fórmula 1

El fin de semana en Monza será especial para los fanáticos argentinos, ya que se cumple un año del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto tuvo su primera aparición en el circuito junto a Williams en 2024.

Hoy, ya consolidado como piloto titular de Alpine, tiene el objetivo de sumar puntos y afianzarse en la máxima categoría. Hasta ahora corrió 9 carreras en 2025 y su mejor resultado fue el 11° puesto en Países Bajos el pasado fin de semana.

La carrera del domingo iniciará a las 10.00 hora argentina.

¿Cómo sigue el campeonato de pilotos y constructores?

Por el momento, la temporada 2025 está bajo el dominio de McLaren, que se adueña del campeonato de constructores con amplia ventaja y ahora centra toda su atención en la pelea interna entre sus pilotos.

Hoy McLaren domina el campeonato de constructores con 584 puntos, seguido por Ferrari (260) y Mercedes (248). Por su parte, Oscar Piastri lidera el campeonato con 309 puntos, seguido por Lando Norris con 275. Max Verstappen está tercero con un total de 205.

Zak Brown, CEO de McLaren, aseguró que la rivalidad entre Piastri y Norris está bajo control, aunque la tensión se hizo evidente en varias carreras, como Canadá, Austria y Hungría. A pesar de que el campeonato de constructores ya está definido, todavía no está claro cuál de los dos pilotos se quedará con la victoria final en 2025.