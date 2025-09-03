Bomba en la Fórmula 1: Alpine desplazó a Franco Colapinto y lo reemplazará el piloto suplente

A pesar de su gran carrera en Países Bajos, Alpine confirmó que Franco Colapinto será reemplazado por Paul Aron en la primera práctica del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Esto generó conmoción entre los fanáticos argentinos.

"El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1", confirmó el equipo francés en un comunicado.

¿Por qué Alpine reemplazó a Franco Colapinto en Italia?

El piloto argentino viene de una interesante performance en la que terminó 11° después de largar en 16° posición . De esta manera, finalizó mejor que su compañero francés, Pierre Gasly (17°) y estuvo a un lugar de sumar puntos.

Sin embargo, Alpine decidió que no ocupará la butaca para este viernes 5 de septiembre cuando se corra el primer entrenamiento en el circuito de Monza. De esta manera, el piloto estonio, Aron, estará reemplazándolo.

El motivo del cambio a último momento se debe a que el suplente debe cumplir con una obligación reglamentaria . Y es que cada novato debe estar en cuatro prácticas libres por año, dos por cada auto titular.

Lo mismo ocurrirá en McClaren, en donde Oscar Piastri, líder actual del campeonato, será reemplazado por Alexander Dunne.

La presión del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto

A pesar de que se trata una medida común dentro de la Fórmula 1, es verdad que esta decisión llega tras las declaraciones de Flavio Briatore, jefe de Alpine, sobre Colapinto. "Quizá no era el momento adecuado para que estuviera en la Fórmula 1", declaró.

"Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", agregó el empresario italiano que le metió presión al pilarense.

Por este motivo, las próximas carreras serán clave para la evaluación de Franco. Aún quedan 10 carreras por delante en el campeonato y aún no pudo sumar puntos para el campeonato.

GP de Italia: ¿corre Franco Colapinto?

A pesar de su reemplazo para la Práctica 1, hay que destacar que Colapinto estará en el monoplaza a partir de la segunda práctica, la clasificación y la carrera principal. Estos serán los horarios del GP de Italia: