F1
Colapinto en el GP de Países Bajos: en qué lugar saldrá el domingo y a qué hora es la carrera
Tras la clasificación, el piloto argentino no logró superar la Q3 y ya asentó su lugar en la largada del GP de Países Bajos.
Fuente:Alpine
En esta noticia
El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo Gran premio en el circuito de Zandvoort. Tras quedarse en la Q3, el joven de Pilar completó la clasificación y se aseguró un lugar en la grilla para la carrera del domingo.
¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación?
En la tanda de clasificación, Colapinto quedó a solo 0s 067 de avanzar a la Q2. Esa mínima diferencia lo ubicó en la posición 16° de la parrilla. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la siguiente instancia y quedar en el puesto 14.
ARCA | El Gobierno suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista
¿A qué hora es la carrera del GP de Países Bajos 2025?
La carrera será este domingo 31 de agosto en Zandvoort. Los horarios del Gran Premio de Países Bajos serán los siguientes:
- Argentina / Uruguay: 10:00 hs
- Chile / Paraguay / Bolivia / Venezuela: 09:00 hs
- México / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00 hs
- España: 15:00 hs
La transmisión podrá seguirse en vivo por Star+, ESPN y F1TV Pro.
¿Cómo será la parrilla de salida del GP de Zandvoort?
Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025
- Oscar Piastri - McLaren
- Lando Norris - McLaren
- Max Verstappen - Red Bull
- Isack Hadjar - Racing Bulls
- George Russell - Mercedes
- Charles Leclerc - Ferrari
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Liam Lawson - Racing Bulls
- Carlos Sainz - Williams
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes
- Yuki Tsunoda - Red Bull
- Gabriel Bortoleto - Sauber
- Pierre Gasly - Alpine
- Alexander Albon - Williams
- Franco Colapinto - Alpine
- Nico Hulkenberg - Sauber
- Esteban Ocon - Haas
- Oliver Bearman - Haas
- Lance Stroll - Aston Martin (sin tiempo en clasificación)
Las más leídas de Información General
1
2
3
Novedad
Construirán un estadio de última generación en esta ciudad clave del país: dónde quedará y cuándo se inaugura
4
Investigación
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
5
Members
1
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
2
Elecciones PBA
Cierre a todo o nada: el Gobierno teme perder la Provincia y mide el "efecto Spagnuolo"
3
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 30 de agosto.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios