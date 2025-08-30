Colapinto en el GP de Países Bajos: en qué lugar saldrá el domingo y a qué hora es la carrera

El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo Gran premio en el circuito de Zandvoort. Tras quedarse en la Q3, el joven de Pilar completó la clasificación y se aseguró un lugar en la grilla para la carrera del domingo.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación?

En la tanda de clasificación, Colapinto quedó a solo 0s 067 de avanzar a la Q2. Esa mínima diferencia lo ubicó en la posición 16° de la parrilla. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la siguiente instancia y quedar en el puesto 14.

¿A qué hora es la carrera del GP de Países Bajos 2025?

La carrera será este domingo 31 de agosto en Zandvoort. Los horarios del Gran Premio de Países Bajos serán los siguientes:

Argentina / Uruguay: 10:00 hs

Chile / Paraguay / Bolivia / Venezuela: 09:00 hs

México / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00 hs

España: 15:00 hs

La transmisión podrá seguirse en vivo por Star+, ESPN y F1TV Pro.

¿Cómo será la parrilla de salida del GP de Zandvoort?

Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025