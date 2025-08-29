Franco Colapinto superó a Gasly y quedó noveno en la segunda práctica del GP de Países Bajos de la F1

La Fórmula 1 retoma la acción este viernes 29 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. Allí, el argentino Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine en busca de sumar sus primeros puntos en la temporada y darle aire al equipo francés, que se ubica último en la tabla de posiciones.

Hasta ahora, solo logró unidades gracias a Pierre Gasly. El piloto argentino viene de tener un fin de semana difícil en Hungría, donde finalizó 18° el pasado 3 de agosto.

Ahora, intentará aprovechar el trazado neerlandés, uno de los más técnicos y exigentes del calendario, para mostrar evolución y acercarse al nivel competitivo que necesita su escudería.

Colapinto quedó noveno en la segunda práctica del GP de Países Bajos de la F1

Tras finalizar la segunda prueba libre, este viernes a media mañana, horario argentino, Franco Colapinto terminó noveno.

Fue una gran sesión para el piloto argentino que marcó un tiempo de 1.10.957 con neumáticos blandos. Le sacó un segundo a su compañero de equipo, que no utilizó el compuesto rojo.

GP de Países Bajos 2025: fechas y horarios

En horario argentino, esta es la agenda del fin de semana:

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 07.30 horas

Práctica 2: 11.00 horas

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 06.30 horas

Clasificación: 10.00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00 horas

Cómo ver en vivo el GP de Países Bajos

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.

Cómo es el circuito de Zandvoort

El circuito de Zandvoort está ubicado en la costa neerlandesa, a unos 15 kilómetros de Ámsterdam , y se caracteriza por su entorno único entre dunas y su trazado técnico.

Inaugurado en 1948, experimentó varias transformaciones: en los 80 se acortó, en 1999 se modernizó y en 2021 regresó oficialmente al calendario de la F1 con un rediseño completo.

Con 4,307 km de extensión y 14 curvas , su tramo más llamativo es la última curva, con un peralte de 18°, que permite a los pilotos encarar la recta principal a gran velocidad.

Tabla de posiciones | Pilotos