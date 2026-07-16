Tiendas D1 sorprende a todos con el nuevo producto para calentar cualquier tipo de alimento por sólo $14.900: calidad asegurada. (Imagen: Montaje EC).

No es Brasil ni Argentina: este país fue elegido el más hermoso de América Latina y sorprende al mundo

Las tiendas D1 sorprendieron al mercado colombiano con el lanzamiento del Jarro lechero de Redflag, un accesorio que rápidamente ganó la atención de quienes buscan soluciones prácticas en la cocina. Con un precio de $14.900 y disponibilidad en todas las sucursales del país, este producto se consolida como una de las opciones más económicas dentro del segmento de accesorios para cocinar en Colombia.

Diseñado para el hogar, el Jarro lechero de Redflag permite preparar cualquier tipo de preparaciones y calentar distintos tipos de alimentos líquidos. Entre sus características destacan el recubrimiento antiadherente, pintura resistente a altas temperaturas y mango de baquelita ergonómico con tacto suave, elementos que en conjunto hacen de cada preparación una experiencia más ágil, segura y sin complicaciones.

El jarro D1 revoluciona tu cocina y te sorprenderá

El jarro de Redflag presenta un diámetro interior de 11.5 x 10.5 cm y capacidad de 800ml, lo que lo convierte en una opción ideal para familias pequeñas o parejas. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 260 grados para una cocción uniforme y segura, mientras su origen es Chino y esta disponible en tres colores: azul, verde y café.

El jarro disponible en Tiendas D1 promete facilitar la preparación de las comidas diarias. Captura de pantalla Tienda oficial D1

Jarro D1: perfecto para bebidas calientes y práctico para vivir solo

El jarro de D1 se presenta como una opción ideal para aquellos que valoran la practicidad. Es apto para su uso en apartamentos de dimensiones reducidas, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño compacto y moderno facilita tanto su almacenamiento como su transporte.

Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica considerablemente el proceso de limpieza. Para mantenerlo en óptimas condiciones, basta con utilizar una esponja suave, garantizando así su durabilidad y funcionalidad.

Dónde comprar el Jarro para calentar líquidos de Redflag

El Jarro para calentar líquidos de Redflag se encuentra disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Con un precio de $14.900 por unidad, este producto se destaca como uno de los más relevantes del catálogo 2026, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para los consumidores.