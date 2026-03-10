Los bancos están cambiando su modelo de negocios, según se desprende de las estadísticas del Central, ya que de los 95.933 empleados que tenían en diciembre de 2024, en septiembre del año pasado (última cifra disponible) quedaron 91.173, por lo que hay 4760 menos. En cuanto a sucursales, disminuyeron 178, al descender de 4336 a 4158. “Las entidades financieras reducen aquellos canales que impliquen contacto físico con sus clientes y esto se traduce en menores espacios físicos para la atención, como también de personal". “Esto no sólo se extiende a los inmuebles sino también a puntos de atención, como pueden ser cajeros automáticos y terminales de autoservicio, mientras las agencias complementarias, como el caso de Provincia Net, crecen exponencialmente”, advierte Andrés Méndez, titular de AMF Economía. De hecho, cada vez que un banco cierra una sucursal, mandan a sus clientes una nota donde enumeran distintas operaciones disponibles desde la aplicación, como escanear códigos QR, pagar tarjetas y servicios, recargar el celular y realizar transferencias. También informan que los clientes pueden extraer, depositar y pagar en los locales Rapipago y Pago Fácil, y acceder a Extra Cash en comercios adheridos. “Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año”, comentan desde el Santander. “Esta evolución se apoya en una inversión de u$s 230 millones prevista para 2026, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app, para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor". “Los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día”, agregan. Además, cuenta desde hace años con coresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla.