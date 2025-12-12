El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por intermedio de los plazos fijos.

Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, generó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario reconocer cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 12 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,875 % $ 9.375 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 2 % $ 10.000 Banco Ciudad 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Bica 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de Corrientes 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2 % $ 10.000 Banco Dino 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Hipotecario 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,2916667 % $ 11.458,3 Bibank 2,25 % $ 11.250 Crédito Regional Compañía Financiera 2,2916667 % $ 11.458,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 22,5 % 24,971637 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 23 % 25,586376 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 24 % 26,82418 % Banco Ciudad 22 % 24,359658 % Banco Bica 29,333398 % 29,333398 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 22 % 24,359658 % Banco de Corrientes 25 % 28,073156 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 24 % 26,82418 % Banco Dino 22 % 24,359658 % Banco Hipotecario 22 % 24,359658 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 27,5 % 31,24509 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 27,5 % 31,24509 % Bibank 27 % 30,605 % Crédito Regional Compañía Financiera 27,5 % 31,24509 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: