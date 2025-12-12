En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por intermedio de los plazos fijos.

Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, generó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario reconocer cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 12 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,875 %  $ 9.375 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,8333333 %  $ 9.166,7 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC  2 %   $ 10.000 
Banco Ciudad  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Bica  2,1666666 %   $ 10.833,3 
Banco CMF  2,25 %  $ 11.250 
Banco Comafi  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco de Corrientes  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de Chubut  1,9583333 % $ 9.791,7 
Banco del Sol  2 %  $ 10.000 
Banco Dino  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Hipotecario  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Meridian  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Bibank  2,25 %  $ 11.250 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,2916667 %  $ 11.458,3 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  22,5 %  24,971637 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  22 %  24,359658 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  23 %  25,586376 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  24 %  26,82418 % 
Banco Ciudad  22 %  24,359658 % 
Banco Bica  29,333398 %  29,333398 % 
Banco CMF  27 %  30,605 % 
Banco Comafi  22 %  24,359658 % 
Banco de Corrientes  25 %  28,073156 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  25 %  28,073156 % 
Banco de Chubut  23,5 % 26,20389 % 
Banco del Sol  24 %  26,82418 % 
Banco Dino  22 %  24,359658 % 
Banco Hipotecario  22 %  24,359658 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  23 %  25,586376 % 
Banco Meridian  27,5 %  31,24509 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  27,5 %  31,24509 % 
Bibank  27 %  30,605 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  27,5 %  31,24509 % 

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.