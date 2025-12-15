Bancolombia y Banco Agrario cierran la próxima semana: no habrá atención al público en ninguna sede del país

Los bancos en Colombia entran en una nueva etapa: ahora será posible enviar y recibir dinero a través de la app de mensajería WhatsApp. Esta funcionalidad marca un cambio profundo en la forma de hacer transferencias y acerca aún más los servicios financieros a la mensajería instantánea.

El avance se apoya en la expansión de los pagos digitales, que ya habían modificado el manejo del dinero gracias a billeteras electrónicas y operaciones desde el celular. Con solo unos datos, los usuarios pueden mover recursos entre cuentas en pocos minutos y sin trámites presenciales.

En ese escenario se consolidó Bre-B, el sistema de pagos inmediatos interoperable que conecta a distintas entidades financieras del país. Desde su habilitación en julio de 2025, permite transferencias mediante llaves asociadas a cuentas o depósitos electrónicos, facilitando que nuevas plataformas, como WhatsApp, se integren a este ecosistema.

Grupo Aval innova con transferencias por WhatsApp

Grupo Aval, uno de los principales conglomerados económicos de Colombia confirmó que sus clientes podrán comenzar a enviar dinero a través de WhatsApp. El grupo aseguró que es “pionero en ofrecer este servicio para sus más de 17 millones de clientes y 340 mil empresas en el pais”.

Estos son los bancos por los que se puede enviar dinero por WhatsApp

Banco de Bogotá.

Banco de Occidente.

Banco Popular.

Banco AV Villas.

dale!

Como enviar dinero por WhatsApp

Activar el servicio desde la App de su banco. Registre sus contactos favoritos en la agenda de llaves. Escribir al WhatsApp oficial del banco. Seguir las instrucciones para realizar la transferencia en un formato conversacional.

Los cajeros automáticos del Grupo Aval cambian para siempre

Grupo Aval confirmó la llegada de un nuevo producto a sus cajeros automáticos en bancos de todo el país. Se trata de la posibilidad de hacer retiros de efectivo sin contacto (contactless)

La funcionalidad utiliza la tecnología NFC (Near Field Communication) para permitir el retiro de dinero acercando su tarjeta de débito o crédito a un lector dispuesto en cada cajero automático. Esto remueve la necesidad de insertar tal tarjeta en la ranura y permite una experiencia más segura y rápida.