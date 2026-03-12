El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos debido a la combinación de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos. Durante ese período no habrá atención al público en las entidades financieras, por lo que varias operaciones habituales no podrán realizarse de manera presencial, como así también la compra de dólares. La medida afectará a todos los bancos que operan en Argentina y coincide con el feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha conmemorativa que se celebra cada 24 de marzo. Por su parte, el cierre se debe a la combinación del fin de semana con dos jornadas sin actividad bancaria establecidas por el calendario oficial, de moto tal que la actividad bancaria se retomará recién el miércoles 25 de marzo, cuando las sucursales vuelvan a abrir en su horario habitual. En concreto, las entidades financieras permanecerán cerradas durante las siguientes fechas: Durante esos días no habrá atención en las sucursales y tampoco se podrán realizar gestiones que requieran presencia física en las oficinas. Mientras duren las jornadas sin atención presencial, varias gestiones quedarán suspendidas hasta la reapertura de las entidades. Entre las operaciones que no estarán disponibles se encuentran: En tanto, estas gestiones deberán esperar hasta el miércoles 25 de marzo, cuando las sucursales vuelvan a operar con normalidad. A pesar del cierre de las sucursales, varios servicios financieros continuarán disponibles a través de canales digitales y automáticos. Los clientes podrán seguir utilizando herramientas habituales para operar con sus cuentas, especialmente mediante plataformas online y cajeros automáticos. Entre los servicios que seguirán funcionando se destacan: