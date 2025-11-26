El Gobierno confirmó un nuevo feriado el próximo jueves 27 de noviembre y habrá un cierre bancario de más de 72 horas para trabajadores particulares. La duración de este cese depende de las zonas geográficas del país que tendrán un asueto adicional el día viernes 28 de noviembre.

De esta manera, estarán restringidas múltiples operaciones financieras o transacciones que requieren de la asistencia de un empleado.

Descanso nacional: cierran todos los bancos del país durante más de 48 horas

De acuerdo con la información del calendario oficial de feriados federales, este jueves 27 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias. En el caso de estados particulares, como Washington o Nevada, también habrá un asueto estatal el día viernes 28 de noviembre, por lo que varios trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días.

Como suele ocurrir en los recesos laborales federales, todos los bancos del país cierran durante esas 24 horas y no brindan atención al público. Únicamente se encuentran disponibles los cajeros automáticos.

¿Cuáles son los bancos que no cierran el viernes 28 de noviembre?

Washington, Nevada, California y Kentucky son algunos de los estados que cuentan con un asueto estatal el día después del Día de Acción de Gracias. Los trabajadores que tienen confirmado este día como asueto son quienes pertenecen al sector público.

En el caso de los privados, el feriado queda en manos de cada empleador ya que, en realidad, se lo considera un “día no laborable”. De esta forma, algunos bancos privados pueden no adherirse al descanso estatal y brindar atención al público como siempre.

Fuente: Freepik Drazen Zigic Fuente: Freepik Drazen Zigic

¿Cuáles son las operaciones bancarias que no pueden realizarse el feriado?

Si bien no hay una ley o normativa que determine que hay clientes que no pueden realizar determinadas actividades bancarias, algunas operaciones podrían verse demoradas o afectadas por la inactividad laboral. Principalmente, los depósitos o retiros de dinero en efectivo de montos que exceden los números habituales.

Asimismo, las transferencias de mucho valor podrían quedar en pausa durante el fin de semana, de acuerdo a las políticas de cada banco, como una medida de seguridad.

Si bien las plataformas virtuales de cada entidad financiera se mantienen vigentes todo el año, es recomendable esperar a que finalicen los asuetos para recibir asesoría.

