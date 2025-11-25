Se despide uno de los supermercados históricos del país: todas sus sedes cierran sus puertas.

Otra reconocida cadena de supermercados de Colombia se despide de sus clientes. Esta joven pero innovadora marca de tiendas cerrará todas sus sedes, según lo decidió la multinacional que la trajo al país.

Se trata de Tiendas Spid, uno de los nuevos formatos que el grupo Cencosud trajo al país para ofrecer compras diarias con velocidad y calidad. Esta cadena no pudo competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara.

Spid mantenía un formato particular con rapidez y entregas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud espera fortalecer sus otras marcas para competir con grandes empresas como Éxito y Olímpica.

La cadena Spid deja de funcionar en Colombia

El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrarántodas las sedes de su cadena Spid. La compañía no pudo ingresar a un mercado acaparado por otras tiendas como D1 o Ara.

Los supermercados se especializaban en cercanías y entregas rápidas (Fuente: archivo).

“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos", señalaron a Portafolio.

El plan de Cencosud será entonces fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores colombianos. También confirmaron que más del 90% de los empleados han sido reubicados en otras operaciones del grupo.

La presencia de la cadena Spid en Colombia

Cencosud abrió Spid en 2021 con la idea de diversificar sus formatos y competir en el mundo de las tiendas de conveniencia contra D1, Ara y Oxxo. Con ubicaciones en zonas transitadas, esperaban otorgar productos de consumo con buena atención y cercanía.

Spid abrió en Colombia en 2021 para competir con las tiendas de conveniencia (Fuente: archivo).

Spid funcionaba sobre tiendas de Bogotá que solían ser locales de Metro Express. Ahora, tan solo cuatro años después, debieron decidir el cierre para enfocarse en sus marcas más conocidas.