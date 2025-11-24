Una popular cadena de supermercados decidió cerrar una de sus principales sucursales ubicada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La medida fue confirmada por la Asociación de Empleados de Comercio y afecta a cerca de 60 familias de los trabajadores.

Cierra una sucursal de un conocido supermercado

La sucursal de Yaguar de Bahía Blanca decidió bajar sus persianas para siempre. La medida fue confirmada por Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca (AECBB). En diálogo con un medio local, informó que es “una decisión que venían tomando hace rato”.

El local se encuentra en la intersección de las rutas nacionales 33 y 35. “Ayer (domingo 16) a las 10 am se pone en contacto gente de Yaguar Buenos Aires y habían tomado la decisión que el lunes no iba a abrir sus puertas, que el último día de trabajo había sido el sábado”, explicó Olea.

En el inicio del día se conocieron los despidos de 30 trabajadores y más adelante trascendió que la cifra total era 50.

Una histórica cadena de supermercados cierra sucursales en todo el país por caída de ventas

Vea cerró diversas sucursales en todo el país

La empresa de origen chileno Cencosud (titular de Easy, Jumbo y Vea) decidió achicar su estructura de supermercados en Argentina. La firma cerró distintas sucursales en Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán.

En el caso de la provincia de Tucumán, decidieron el cierre de tres supermercados que afectaron a un total de 55 trabajadores. Además, Censosud también finalizó las operaciones de Easy en ciudad bonaerense de La Tablada, en el partido de La Matanza.