Cierra una conocida fábrica de alimentos congelados “hasta nuevo aviso” y dejó cientos de empleados sin poder trabajar.

Granja Tres Arroyos suspendió el pasado fin de semana las operaciones de su fábrica ubicada en Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. La medida se tomó sin comunicación previa al personal y por el momento no hay fecha de reanudación .

Por qué cerró la fábrica de Granje Tres Arroyos

La planta ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires informó en un comunicado interno que las tareas quedaban “paralizadas hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026″. El documento detalla que la decisión provino de “la falta de suministro eléctrico” y a otras cuestiones productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor.

Desde la notificación, el personal fue instruido a no concurrir a prestar servicios salvo expresa convocatoria del encargado o supervisor.

Cierra una conocida fábrica de alimentos congelados “hasta nuevo aviso” y dejó cientos de empleados sin poder trabajar. ChatGPT

Según trascendieron los datos, las máquinas concesionadas (alquiladas a terceros) como zorras y equipos de armados de cajas ya no se encuentren en el establecimiento. A su vez, se indicó que los miembros del directorio habían vaciado sus oficinas y retirado sus pertenencias del depósito.

Los trabajadores expresaron su preocupación por la posibilidad de que la empresa no afronte el pago de indemnizaciones.

Una crisis que se extiende a más plantas

El cierre de la planta en Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que afectaron durante los últimos meses a la estructura productiva de Granja Tres Arroyos.

En diciembre de 2024 la situación se agravó cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. El expediente no se llegó a formalizar, pero se realizaron recortes internos.

Granja Tres Arroyos cerró su planta en Tristán Suárez, lo que generó el despido de 200 trabajadores sobre un plantel de 270 empleados. A su vez, cerraron la fábrica en Concepción del Uruguay y trasladó a sus 270 empleados a la planta La China.