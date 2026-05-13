El ministerio de Economía informó que se aprobó un nuevo RIGI para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), obra que implicará una inversión de u$s 550 millones. La medida se oficializó a través de la Resolución 676/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Esta dispone la aprobación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa para la estratégica ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM). Según indicaron desde la cartera que conduce Luis Caputo, la obra estará operativa antes del invierno de 2027 e implica una inversión total de u$s 550.000.000. Según el documento oficial, la obra denominada “Ampliación del Tramo I” tiene como objetivo central eliminar los cuellos de botella en el transporte de hidrocarburos y permitir que el potencial de Vaca Muerta abastezca con mayor fluidez a la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana. La megaobra consiste en la instalación de 95.400 HP de potencia de compresión adicional sobre la traza del gasoducto que se extiende desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires). Con esta inversión, el sistema obtendrá una capacidad incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios. Esta cifra es vital para la balanza comercial energética, ya que permite reemplazar importaciones de combustible líquido y GNL por producción nacional más barata. TGS operará este proyecto bajo un “Vehículo de Proyecto Único” (VPU). Al estar amparado por el RIGI, la compañía accederá a: En cuanto al cronograma, la resolución explicita que el plazo de construcción estimado es de 18 meses. Los trabajos comenzarán formalmente el 1° de noviembre de este año, con una fecha estimada de inicio de operación para el 1° de abril de 2027. Un dato no menor para el sector industrial es que el plan de inversión contempla un Compromiso de Desarrollo de Proveedores Locales. Como parte de los requisitos del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales para bienes y obras. Además, deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% del monto de inversión mínima dentro de los primeros dos años desde la notificación de la aprobación. Se trata de la primera gran obra de transporte de gas que utiliza esta herramienta legal para asegurar su financiamiento y ejecución, marcando el camino para futuras ampliaciones que permitan, en una segunda etapa, llevar el gas de la Cuenca Neuquina hacia el norte del país y los mercados regionales.