La megaestructura china que cambiará la ingeniería: una autopista sobre el mar que reduce un viaje de 2 horas en 30 minutos

Una megaestructura de China se presenta en el contexto internacional ante la magnitud de la obra que evoca visiones de ciencia ficción. Específicamente, el gigante asiático ha completado una autopista inmensa sobre el río Perla, uno de los entornos más dinámicos del planeta.

En este contexto, se destaca el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, una estructura marítima de 24 kilómetros que integra puentes de gran envergadura, un túnel submarino de última generación y dos islas artificiales construidas desde cero. Esta edificación, que conecta Shenzhen y Zhongshan, no solo fomenta la movilidad regional, sino que también establece un nuevo referente global en ingeniería civil.

Construyen la obra del siglo: una autopista sobre el mar que reduce un viaje de 2 horas en 30 minutos

El trayecto de dos horas ahora se hace en 30 minutos

Previo a su inauguración, la travesía entre estas dos ciudades esenciales del sur de China era capaz de tomar hasta dos horas por carretera y ferry. Actualmente, gracias a esta autopista, la misma distancia se realiza en tan solo 30 minutos, según reporta CNN.

El efecto es inmediato: un flujo promedio de 90.000 vehículos diarios, que en horas picos podría duplicarse, transforma la cotidianidad de millones de individuos y potencia la economía de una de las áreas metropolitanas más significativas del país.

La autopista forma parte de la red nacional china G2518 y ha sido diseñada de manera estratégica para optimizar la conectividad, disminuir costos logísticos y fomentar el desarrollo económico en el delta del río Perla. No se trata únicamente de un puente, sino un sistema integrado de elevada complejidad que combina un monumental diseño con tecnología de vanguardia.

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Descubre el puente marino más extenso del mundo

La estructura no representa un camino único, sino un conjunto sofisticado. Incluye dos megapuentes, uno de los cuales posee el vano más extenso del mundo para un puente colgante de vigas de acero. Dichos puentes han sido diseñados específicamente para soportar vientos extremos y las rigurosas condiciones marítimas del estuario.

El elemento más asombroso es el túnel submarino de casi 7 kilómetros, reconocido como el más amplio del planeta en su categoría, con capacidad para hasta ocho carriles. Su estructura mixta de hormigón y acero de nivel industrial avanzado integra sistemas completamente automatizados:

Sensores permanentes.

Robots autónomos que patrullan en tiempo real, detectan incidentes, transmiten imágenes al centro de control y emiten instrucciones de tránsito durante emergencias.

Tecnologías para el control de tráfico.

Los sistemas de evacuación de humo y los protocolos antiincendios superan a los disponibles en la mayoría de los túneles submarinos a nivel global.

Las dos islas artificiales que hacen posible el puente

Se construyeron dos islas artificiales para conectar los puentes con el túnel. La isla occidental resalta particularmente: cuenta con una extensión equivalente a 19 canchas de fútbol y fue diseñada en la forma del Kunpeng, una criatura mítica de la tradición china que simboliza transformación y poder.

Más allá de su función técnica como punto de transición, esta isla alberga un museo dedicado a la ingeniería marítima y a las grandes obras sobre el mar, fusionando utilidad con un valor simbólico y cultural significativo.