En un contexto marcado por la caída del consumo y la búsqueda de precios más accesibles, la cadena de supermercados ChangoMâs lanzó su evento más importante del año: el auténtico Black Friday, con miles de ofertas y planes de financiación en productos clave para el hogar y la mesa familiar.

La propuesta comenzó el jueves 30 de octubre y se extiende hasta el 5 de noviembre en las 93 sucursales de la marca y en su plataforma digital MâsOnline. Según informó la compañía, se incluyeron “más de 35.000 productos con superofertas y con financiación exclusiva”, abarcando categorías como electrodomésticos, tecnología, alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Entre las oportunidades más destacadas, la empresa señaló “descuentos de hasta 30% y hasta 9 cuotas sin interés con todos los bancos en Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y celulares”. También se ofreció un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers, mientras que el pequeño electro contó con financiación en seis cuotas sin interés.

La llegada de la temporada de verano sumó beneficios adicionales: “35% de descuento y 9 cuotas sin interés en muebles de jardín, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas”, detalló la compañía.

El Black Friday no se limitó a electro y tecnología. Las promociones alcanzaron la canasta básica con el clásico 2x1 en productos de almacén, limpieza y cuidado personal, además de 3x2 en lácteos y 4x2 en alimentos para mascotas. También se aplicaron descuentos del 80% y 70% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de bebidas, frescos y lácteos.

Los socios del programa de fidelización MâsClub accedieron a beneficios adicionales, con “un 20% de descuento sin tope de reintegro”. Como anticipo de las fiestas, la cadena presentó cajas navideñas desde $8.499 hasta $29.999, con distintas opciones de surtido.