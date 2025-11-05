La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar de todos los supermercados a nivel nacional un conocido aceite de oliva por ser un producto falso que puede tener consecuencias en la salud de los consumidores.

La medida fue comunicada a través de la Disposición 8201/2025 publicada en el Boletín Oficial. En el documento informaron que se trata de un condimento ilegal y “apócrifo” por no contener el etiquetado correspondiente.

¿Qué aceite de oliva quedó prohibido por ser peligroso para los consumidores?

Tras una investigación realizada por el organismo de control sanitario, las autoridades exigieron el retiro de todos los supermercados del aceite de oliva marca “Valle de Beraca” en su presentación de 2 litros con fecha de vencimiento de 08/27.

El Instituto de Control y Bromatología (ICAB) recibió una denuncia y a partir de ahí realizó un estudio en donde determinó que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) eran inexistentes.

De esta manera, se trata de un producto del que no se puede identificar en donde es producido, elaborado o fraccionado, lo que lo convierte en un condimento potencialmente dañino para la salud.

¿Qué decisión tomó ANMAT sobre el aceite de oliva?

ANMAT determinó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del aceite de oliva “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

En la misma línea, ordenaron suspender toda compra y venta de todo producto cuyo rótulo indique el RNE 13721946 y/o el RNPA 13203106.

¿Cómo denunciar un producto en ANMAT?

El organismo de control dispone de un sistema de reclamos y sugerencias para productos con defectos de tramitación en particular, disconformidad en general, aportes o iniciativas.

Se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al formulario de reclamos disponible en la página web de ANMAT Completar los datos y enviarlo El organismo contactará al solicitante

En la misma línea, se podrá enviar un correo electrónico a responde@anmat.gov.ar.