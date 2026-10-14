El monotributo social es la categoría más baja.

Dentro del esquema tributario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra el monotributo social, cuya categoría es la más baja de todas.

El monotributo social, por su parte, está destinado a trabajadores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica y que permite ingresar al circuito formal.

Este régimen tributario permite, además, registrar un emprendimiento, emitir facturas y acceder una obra social.

Cómo está compuesto el monotributo social

El monotributo social está integrado por tres componentes, entre los cuales se encuentra el acceso al sistema de salud y sistema jubilatorio.

Por su parte, las personas adheridas a esta categoría solamente abonan el 50% del componente de la obra social, mientras que el otro 50% es subsidiado por el Ministerio de Capital Humano. Además, están exentos de abonar el componente impositivo y previsional.

El monotributo social se gestiona desde ARCA.

Por su parte, el monotributo social se compone de la siguiente manera:

Impuesto integrado : establecido únicamente por la categoría determinada sobre la base de Ingresos Brutos.

Sistema previsional : son los aportes de jubilación.

Sistema de salud: referidos a los aportes de la obra social. Este régimen permite registrar un emprendimiento, emitir facturas, contar con una obra social con cobertura para el grupo familiar y realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.

Cuánto se paga de monotributo social en octubre

En el mes de octubre, las personas adheridas al monotributo social deberán pagar $ 12.847,27 , equivalentes al 50% de la cobertura de la obra social.

Quiénes pueden acceder al monotributo social

Esta herramienta tributaria que dispone ARCA se encuentra destinada para un determinado grupo de contribuyentes y que, en determinados casos, puede combinarse con beneficiarios de programas sociales.

De tal modo, podrán inscribirse en el monotributo social las siguientes personas.

Trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad.

Emprendedores de la economía social.

Beneficiarios de programas sociales.

Pequeños productores o trabajadores de cooperativas, con un mínimo de 6 aociados.

Con qué programas sociales es compatible

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano.

Todos los requisitos para acceder al monotributo social

Para inscribirse en el monotributo social es importante cumplir, de manera obligatoria, con los siguientes requisitos: