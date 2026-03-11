China y Estados Unidos vuelven a medir fuerzas en un terreno menos visible pero cada vez más decisivo: la infraestructura digital que sostiene las comunicaciones globales. En el centro de esta disputa aparece América Latina y, en particular, Chile, un país que podría convertirse en un nodo clave del tráfico de datos entre Asia y el continente americano. Sin embargo, una interna política profundizó el conflicto entre potencias. En los últimos años, los cables submarinos de fibra óptica pasaron de ser un elemento técnico a transformarse en activos estratégicos. Por estas redes viaja más del 95% del tráfico mundial de datos, desde mensajes cotidianos hasta operaciones financieras y sistemas críticos. Controlar esas rutas implica influir en la economía digital y en la seguridad de la información. En ese contexto, una propuesta impulsada desde China para tender un cable directo entre Asia y América Latina encendió alertas en Washington. El proyecto no es nuevo, pero vuelve a generar debate por su posible impacto geopolítico y por el rol que podría asumir Chile en el mapa global de las telecomunicaciones. La iniciativa, conocida de manera extraoficial como Chile–China Express, tenía previsto instalar un cable submarino de fibra óptica que conecte territorio chileno con Asia, con un trazado que tendría como destino final el entorno de Hong Kong. El objetivo técnico es reducir la latencia y fortalecer la conectividad directa con el continente asiático. De acuerdo con información difundida por medios especializados del sector tecnológico, el proyecto cuenta con el impulso del Gobierno chino y con la participación de empresas vinculadas a ese país. Sin embargo, los detalles sobre financiamiento, plazos y estructura del consorcio no han sido plenamente difundidos, un punto que genera inquietud entre analistas y autoridades de la región. El proyecto del cable submarino “Chile-China Express” se convirtió en el eje de una crisis diplomática y política entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y el electo de José Antonio Kast. La ambiciosa infraestructura de 20.000 kilómetros diseñada para conectar la región de Valparaíso con Hong Kong buscaba posicionar a Chile como un puente digital clave entre Asia y Sudamérica. La controversia escaló cuando el Ministerio de Transportes otorgó una concesión por 30 años a la empresa estatal China Mobile International para operar el cable. Sin embargo, el decreto fue anulado apenas 48 horas después, bajo el argumento oficial de un “error técnico de tipeo”. Esta situación generó sospechas de falta de transparencia y descoordinación interna, lo que paralizó temporalmente el proceso de traspaso de mando presidencial. El conflicto adquirió una dimensión geopolítica mayor debido a la presión de Estados Unidos, principal inversor extranjero en Chile. El Departamento de Estado llegó a revocar las visas de altos funcionarios chilenos involucrados en el proyecto al alegar preocupaciones sobre la seguridad regional. Este escenario obligó a Chile a elegir entre su principal socio comercial, China, y su aliado estratégico en seguridad, Washington. Tras una semana de ruptura en las relaciones, Boric y Kast retomaron recientemente el diálogo para asegurar un cambio de mando ordenado el próximo 11 de marzo. Sin embargo, el expediente del proyecto permanece abierto y la decisión final sobre su ejecución recaerá en el nuevo gobierno. Kast enfrentará el desafío de decidir si mantiene la inversión china o prioriza las exigencias de seguridad de los Estados Unidos. En términos estratégicos, el avance de este tipo de infraestructura despierta especial atención por tres motivos centrales: La preocupación no se limita a la velocidad de conexión. Especialistas en seguridad digital advierten que la participación directa de China en un cable intercontinental podría otorgarle una posición privilegiada dentro de la infraestructura crítica de América Latina, una región históricamente alineada con Estados Unidos en materia tecnológica. Para Washington, la expansión china en cables submarinos no es solo una cuestión comercial. El debate gira en torno a la soberanía de los datos y la seguridad cibernética, especialmente porque la legislación china obliga a las empresas a colaborar con el Estado en asuntos de inteligencia. Este marco legal alimenta el temor a posibles riesgos de vigilancia, control de la información y dependencia tecnológica. En un escenario donde los datos se consideran un recurso estratégico comparable al petróleo en el siglo pasado, la ubicación y el control de los cables adquieren una dimensión política. En paralelo, Chile impulsa un proyecto alternativo: el cable Humboldt, desarrollado en conjunto con Google y con participación estatal. Este tendido conectará Valparaíso con Australia y Asia bajo un esquema de gobernanza abierta, reglas claras y diversificación de rutas, con la ambición de convertir al país en un hub digital regional. La coexistencia de ambas iniciativas coloca a Chile en el centro de una pulseada silenciosa. Las decisiones que se tomen en torno a estos cables no solo definirán cómo se conectará América Latina con el mundo, sino también qué modelo de infraestructura y control de datos prevalecerá en las próximas décadas.